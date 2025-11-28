יונתן כהן יחל על הספסל, טאבי יפתח בהרכב פ"ת

כשהיא עם רצף של שישה משחקים ללא ניצחון, אך עם יכולת מעודדת, הפועל פתח תקווה תארח מחר (שבת, 19:30) באצטדיון המושבה את מכבי חיפה הלחוצה, במשחק שיחל רצף של ארבעה משחקים לא פשוטים הכוללים מפגשים מול הפועל ב"ש, הפועל ת"א ומכבי ת"א.

אצטדיון המושבה צפוי להיות מלא לחלוטין, כאשר אוהדי המלאבסים, שלמעלה מ-5000 מהם יגיעו, יישבו בצד המערבי, בעוד הירוקים, שיגיעו עם קרוב ל-6000 מאוהדיהם, ימוקמו בצד המזרחי.

יונתן כהן, ששב מפציעה, עדיין לא בכושר משחק מלא ויחל את המשחק על הספסל, כשמנגד ג'וסלין טאבי, שחזר גם הוא מפציעה, נמצא במצב מעט יותר טוב ויפתח בחלק הקדמי לצידם של צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל.

יונתן כהן (אסף הופמן, הפועל פתח תקוה)

למאמן עומר פרץ שתי התלבטויות: בעמדת המגן הימני קיימת ההתלבטות הקבועה בין נועם כהן לעידן כהן, כאשר בקישור ג'יימס אדניי או קליי יאיישו עמדה נוספת, כשנראה שלראשון יש יתרון.

המשחקים הקרובים, יהוו מבחן עבור בוני אמיאן ומרק קוסטה, שמעמדם לא בטוח לקראת חלון ההעברות של ינואר. דרור ניר, עדיין לא החלים מפציעתו וייעדר מחזור אחד נוסף.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן (עידן כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי (קליי), ג'וסלין טאבי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל.