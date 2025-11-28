יום שישי, 28.11.2025 שעה 15:38
כדורגל ישראלי

איראן מחרימה את הגרלת המונדיאל בארה"ב

בהתאחדות האיראנית הודיעו כי הם לא יגיעו לאירוע ב-5 בדצמבר, אחרי שממשל טראמפ סירב להנפיק ויזות לכמה מחברי המשלחת: "החלטות שלא קשורות לספורט"

|
שחקני איראן (IMAGO)
שחקני איראן (IMAGO)

נבחרת איראן כבר הבטיחה את העפלתה למונדיאל 2026, שיהיה גביע העולם הרביעי בו היא משתתפת ברציפות. בתוך כך ולנוכח העובדה שחלק מהמשחקים של הטורניר הגדול בקיץ הקרוב יתקיימו על אדמת ארצות הברית, הפוליטיקה בין האמריקאים לאיראנים שוב נכנסה לתמונה לכאורה.

ארה”ב סירבה להנפיק ויזות לכמה מחברי המשלחת האיראנית. בתגובה, איראן לא תיסע לוושינגטון ב-5 בדצמבר להגרלת שלב הבתים של התחרות, כך הודיעה היום (שישי) התאחדות הכדורגל האיראנית.

"הודענו לפיפ"א שההחלטות שהתקבלו אינן קשורות לספורט וכי חברי המשלחת האיראנית לא ישתתפו בהגרלת המונדיאל בדצמבר", הודיע ​​דובר ההתאחדות האיראני וזאת בטלוויזיה הממלכתית. כלי תקשורת מקומיים דיווחו כי המדינה בראשות דונלד טראמפ סירבה להעניק ויזה אף לנשיא ההתאחדות האיראנית.

כידוע ועל אותו ספקטרום, האיטי תצטרך לשחק במונדיאל ללא אוהדיה. על פי משרד החוץ האמריקאי, האיטי כפופה לאיסור נסיעה לארה”ב וממשל טראמפ לא מתכוון לתת החרגות מיוחדות בעניין, גם לא עבור הקהל שרוצה לעקוב אחרי נבחרתו מקרוב בגביע העולם.

