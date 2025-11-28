"משחקי חוץ נגד הפועל חיפה הם תמיד קשוחים"

אחרי שיצאה לפגרה הארוכה עם תיקו דרמטי נגד מ.ס. אשדוד בטרנר, הפועל באר שבע רוצה לחזור למסלול הניצחונות כשתתארח מחר (שבת, 15:00) אצל הפועל חיפה בסמי עופר. בנוסף, בנגב זוכרים היטב את החזרה הלא טובה מהפגרה הקודמת, שנגמרה עם הפסד כואב להפועל קריית שמונה ושמים דגש להגיע הפעם קודם כל בגישה טובה יותר.

"משחקי חוץ נגד הפועל חיפה תמיד קשוחים", אמרו בבירת הנגב, "גל אראל מאמן מצוין שמוציא הרבה מהסגל שיש לו. ההתקפה שלהם מצוינת ואנחנו נהיה חייבים להיות זהירים. המשחק הזה חשוב מאוד עבורנו וזה בלשון המעטה".

מאמן הקבוצה רן קוז'וק ואנשי הצוות שלו ערך הבוקר את האימון המסכם ונתנו את הדגשים וממי להיזהר משחקני הפועל חיפה. קוז'וק ירכיב את ההרכב החזק ביותר שלו שרץ מתחילת העונה.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

ג’יבריל דיופ ואור בלוריאן יפתחו במרכז ההגנה, כשמיגל ויטור יחכה על הספסל. קינגס קאנגווה, לוקאס ונטורה ואליאל פרץ יפתחו בקישור, כאשר איגור זלאטנוביץ יפתח בחוד.

מתן בלטקסה, שחזר לאימונים מלאים, יקבל מנוחה גם במשחק הזה ולא יהיה בסגל. אליו מצטרף כעת אופיר דודזאדה שמתח את השריר, יחמיץ גם את הפועל פתח תקווה בשלישי וינסו להכשיר אותו נגד האקסית מכבי תל אביב.