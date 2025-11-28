יום שישי, 28.11.2025 שעה 15:36
כדורגל ישראלי

"משחק על 6 נקודות": ק"ש מוכנה להפועל י-ם

ברדה יפתח מחר (18:30) עם גולדנברג במקום שאהין הפצוע: "צריך לחבר 2 ניצחונות ברצף", בכורה לשולמייסטר בסגל. מרדכי כשיר ותורגל לסירוגין עם מוסה

|
שחקני קריית שמונה (עמרי שטיין)
שחקני קריית שמונה (עמרי שטיין)

"משחק על 6 נקודות", כך מגדירים בעירוני קריית שמונה את המפגש ביתי מחר (שבת, 18:30) מול הפועל ירושלים, כאשר במועדון יודעים שבאופן כללי, השבוע הקרוב יגדיר לאן תלך הקבוצה העונה, כאשר ניצחון על הקבוצה של זיו אריה ירחיק משמעותית את שי ברדה וחניכיו מהאזור המסוכן.

שי ברדה יגיע להתמודדות ללא בילאל שאהין, שכזכור נפצע וייעדר קרוב לחודשיים, כאשר למרות שהגיע רק לפני שבוע, איציק שולמייסטר צפוי להיכלל בסגל, בעוד הראל גולדנברג הצעיר יהיה זה שיפתח במקומו של שאהין. יאיר מרדכי, שסבל מרגישות במפשעה, הצליח לערוך אימונים מלאים ביומיים האחרונים, כאשר הוא תורגל לסירוגין עם עלי מוסה.

"אני מאוד גאה, כל המועדון צריך להיות גאה וכל האוהדים. זה הרבה מעבר לעובדה שארבעה שחקנים מייצגים את המדינות שלהם: לשניים מהם אלו זימוני בכורה (בנגורה ואוגריסה) וזה מראה על תהליך מדהים שהקבוצה עושה. יתרה מזאת, זה גם הזמן לברך את כריסטיאן (מרטינס, שהעפיל עם פנמה) והבנתי שזו הפעם הראשונה ששחקן של ק"ש מגיע עם נבחרתו למונדיאל. הוא הרוויח את זה ואין גאה ממני", התייחס המאמן שי ברדה לפגרת הנבחרות.

שי ברדה (רדאד גשי ברדה (רדאד ג'בארה)

"המועדון נתן לנו תקציב ויצאנו למחנה אימונים: ערכנו שני אימונים ביום, ללא שחקני הנבחרות וכמה פצועים, אבל זה היה סופר חשוב לגבש את הקבוצה ולהחזיר אותה לתלם. אנחנו מאוד רעבים וזה משהו שצריך לאפיין את ק"ש כל הזמן. זה נכון שהניצחון על טבריה נתן לנו עוד שלוש נקודות וזה דבר מאוד חשוב, אבל קבוצת כדורגל נמדדת לאורך זמן ובתוך מרתון אנחנו צריכים לדעת איך לחבר שני ניצחונות ברצף, וזאת המטרה שלנו למשחק הקרוב מול הפועל ירושלים", הוסיף המאמן.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, עלי מוסה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

