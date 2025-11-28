ריאל מדריד ירדה מצירופו של איברהימה קונאטה

ריאל מדריד נסוגה מהמרדף אחר איברהימה קונאטה, בלם ליברפול, שהיה מקושר למועדון הספרדי בחודשים האחרונים. השחקן, שחוזהו מסתיים ביוני 2026, רואה את ההזדמנות הגדולה הזו נסגרת בפניו וייאלץ כעת לבחון האם להמשיך במדי הרדס.

קונאטה, בן 26, היה הזדמנות שוק מצוינת עבור ריאל מדריד, שכן יכול היה להצטרף ללא עלות ולחזק את מרכז ההגנה. החל מ־1 בינואר הוא היה רשאי להתחיל לנהל משא ומתן על עתידו, כיוון שחוזהו באנפילד פג בקיץ. אולם כעת, לאחר שריאל מדריד יצאה מהתמונה, כך לפי ‘אתלטיק’, הוא יצטרך להכריע האם לחדש את חוזהו באלופת אנגליה.

ליברפול קיבלה חדשות מצוינות, שכן ריאל מדריד הייתה יריבה קשה במאבק להשאיר את השחקן. רצונה של ליברפול תמיד היה להאריך את חוזהו, וכעת היא רואה שביב תקווה לכך. העיתונאי דייויד אורנסטין כתב כי ריאל מדריד בחנה את איברהימה קונאטה, אך הודיעה לליברפול שאין לה עניין להחתים את הבלם הצרפתי. לאחר מכן הידיעה שותפה גם על ידי פבריציו רומאנו.

איברהימה קונאטה (IMAGO)

העונה החלשה של הקבוצה ממרסיסייד והיכולת המאכזבת של קונאטה כנראה גרמו לריאל מדריד להסס. למרות האפשרות לצרפו בחינם, המועדון הספרדי מעדיף שלא לצאת למהלך וממשיך לבדוק את השוק בחיפוש אחר הזדמנויות אחרות.