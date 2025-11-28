יום שישי, 28.11.2025 שעה 18:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1819-1912מנצ'סטר יונייטד10
1813-1312אברטון11
1820-1812ליברפול12
1619-1812ברנטפורד13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

ריאל מדריד ירדה מצירופו של איברהימה קונאטה

דיווח ב'אתלטיק': הבלאנקוס הודיעו לליברפול שאין להם עניין להחתים את הבלם שמסיים חוזה בקיץ, למרות הפרסומים בספרד ובאנגליה על כך שהיה מחוזר

|
קונאטה (IMAGO)
קונאטה (IMAGO)

ריאל מדריד נסוגה מהמרדף אחר איברהימה קונאטה, בלם ליברפול, שהיה מקושר למועדון הספרדי בחודשים האחרונים. השחקן, שחוזהו מסתיים ביוני 2026, רואה את ההזדמנות הגדולה הזו נסגרת בפניו וייאלץ כעת לבחון האם להמשיך במדי הרדס.

קונאטה, בן 26, היה הזדמנות שוק מצוינת עבור ריאל מדריד, שכן יכול היה להצטרף ללא עלות ולחזק את מרכז ההגנה. החל מ־1 בינואר הוא היה רשאי להתחיל לנהל משא ומתן על עתידו, כיוון שחוזהו באנפילד פג בקיץ. אולם כעת, לאחר שריאל מדריד יצאה מהתמונה, כך לפי ‘אתלטיק’, הוא יצטרך להכריע האם לחדש את חוזהו באלופת אנגליה.

ליברפול קיבלה חדשות מצוינות, שכן ריאל מדריד הייתה יריבה קשה במאבק להשאיר את השחקן. רצונה של ליברפול תמיד היה להאריך את חוזהו, וכעת היא רואה שביב תקווה לכך. העיתונאי דייויד אורנסטין כתב כי ריאל מדריד בחנה את איברהימה קונאטה, אך הודיעה לליברפול שאין לה עניין להחתים את הבלם הצרפתי. לאחר מכן הידיעה שותפה גם על ידי פבריציו רומאנו.

איברהימה קונאטה (IMAGO)איברהימה קונאטה (IMAGO)

העונה החלשה של הקבוצה ממרסיסייד והיכולת המאכזבת של קונאטה כנראה גרמו לריאל מדריד להסס. למרות האפשרות לצרפו בחינם, המועדון הספרדי מעדיף שלא לצאת למהלך וממשיך לבדוק את השוק בחיפוש אחר הזדמנויות אחרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */