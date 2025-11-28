יום שישי, 28.11.2025 שעה 22:52
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1616-1513אלצ'ה10
1621-1913סביליה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

עבר מול הווה: ההפתעות של מרסלו וטוני קרוס

שחקני ריאל לשעבר התבקשו להשוות בין שחקני הקבוצה שלהם לנוכחית. הברזילאי הפתיע: "קאררס טוב ממני". ומה קרה כשהגיעו להשוואה בין ויניסיוס ל-CR7?

|
מרסלו וקרוס (אינסטגרם)
מרסלו וקרוס (אינסטגרם)

מרסלו וטוני קרוס, שחקני ריאל מדריד בעבר, השתתפו ביוזמה של "Icon League" ושל פיליפס במספרה, שם הוצב בפניהם אתגר: לבחור בין שחקני ריאל מדריד של היום לבין חבריהם לשעבר.

המגן השמאלי לשעבר הפתיע כשנשאל אם הוא רואה את עצמו טוב יותר מאלברו קאררס, כאשר הברזילאי אמר שהספרדי עדיף עליו. "לא ראיתם את השער שהוא כבש לאחרונה (מול ולנסיה, ב־1 בנובמבר)?", הוא נימק. מול ההפתעה של המנחה, שטען שמרסלו הוא הטוב ביותר בהיסטוריה בעמדה הזו, מרסלו הכחיש: "זה רוברטו קרלוס".

מרסלו וקרוס בוחרים בין ההווה לעבר:

שמו של כריסטיאנו רונאלדו עלה גם הוא באתגר, כאשר קפטן נבחרת פורטוגל "התמודד" מול ויניסיוס ג'וניור. בעיני מרסלו, אין ספק מי עדיף: "ויניסיוס מדהים גם הוא, אבל אנחנו משווים שיאים… קשה לראות את השיא של שחקני ריאל מדריד הנוכחיים מול שלנו מהתקופה ההיא, אבל אני מאמין שכריסטיאנו מעל כולם". קרוס הסכים: "אפילו ויניסיוס היה בוחר בכריסטיאנו".

