עבר מול הווה: ההפתעות של מרסלו וטוני קרוס

מרסלו וטוני קרוס, שחקני ריאל מדריד בעבר, השתתפו ביוזמה של "Icon League" ושל פיליפס במספרה, שם הוצב בפניהם אתגר: לבחור בין שחקני ריאל מדריד של היום לבין חבריהם לשעבר.

המגן השמאלי לשעבר הפתיע כשנשאל אם הוא רואה את עצמו טוב יותר מאלברו קאררס, כאשר הברזילאי אמר שהספרדי עדיף עליו. "לא ראיתם את השער שהוא כבש לאחרונה (מול ולנסיה, ב־1 בנובמבר)?", הוא נימק. מול ההפתעה של המנחה, שטען שמרסלו הוא הטוב ביותר בהיסטוריה בעמדה הזו, מרסלו הכחיש: "זה רוברטו קרלוס".

מרסלו וקרוס בוחרים בין ההווה לעבר:

שמו של כריסטיאנו רונאלדו עלה גם הוא באתגר, כאשר קפטן נבחרת פורטוגל "התמודד" מול ויניסיוס ג'וניור. בעיני מרסלו, אין ספק מי עדיף: "ויניסיוס מדהים גם הוא, אבל אנחנו משווים שיאים… קשה לראות את השיא של שחקני ריאל מדריד הנוכחיים מול שלנו מהתקופה ההיא, אבל אני מאמין שכריסטיאנו מעל כולם". קרוס הסכים: "אפילו ויניסיוס היה בוחר בכריסטיאנו".