חושבים שעובדים על שריר אחד אבל עובדים על אחר

בחדר הכושר ניתן למצוא מגוון רב של אביזרים איתם ניתן להתאמן: מכונות, משקולות, גומיות סמית’ משין וכייבל קרוס. אותם אביזרים מאפשרים לבצע מספר רב של תרגילים, אבל לפעמים, כאשר שאנו בטוחים שאנו עובדים על שריר מסויים, אנחנו בכלל מתרגטים שריר אחר – בואו נראה כמה דוגמאות לכך.

התרגיל הראשון הוא לחיצת כתפיים. מרבית המתאמנים סבורים שזהו תרגיל אשר מיועד לכתף האמצעית, בעוד שבפועל, התרגיל הזה בכלל מתרגט בעיקר את הכתף הקדמית. הכתף הקדמית אגב, מקבלת כבר מענה לא קטן בעת תרגילי לחיצת החזה, שכן היא אסיסטנטית במפרק הכתף לשריר החזה.

התרגיל הבא הוא תרגיל הסקוואט. כפי שאתם ודאי יודעים, ניתן לבצע את הסקוואט במספר דרכים, כאשר אחת מהן היא בפישוק רחב (ראו בתמונה מטה). כאשר אנו מבצעים את התרגיל בצורה זו, אנחנו מתרגטים את מקרבי הירך (הם אלו שסוגרים את הפישוק) ומורידים עומס מהארבע ראשי למשל (שאולי אותו חשבתם שאתם מתרגטים רק אותו).

סקוואט בפישוק רחב (בינה מלאכותית)

תרגיל נוסף בו ניתן לראות דוגמא נוספת לעניינו הוא התרגיל בו אתם מניפים רגליים כאשר אתם נשענים על מתקן המקבילים עם גבכם צמוד לכרית. כל עוד אתם אינכם מבצעים סיבוב אגן, ומתנקים את עצם הזנב מהמקבילים בעת הנפת הרגליים אתם למעשה עובדים על כופפי הירך, לצד השריר הרחב בטני אשר מייצב אתכם – זהו אינו תרגיל לישר בטני (השריר שיוצר את מראה הקוביות).

אם כבר מדברים על שרירי הבטן, ניתן לראות תרגיל נוסף בו התרגוט הוא לא נכון. התרגיל הוא תרגיל ה”סיט אפ”, תרגיל בו אתם עולים למצב של ישיבה בעת ביצוע כפיפות בטן. בתרגיל זה אתם מכניסים לפעולה את הרחב בטני, ושוב, אתם אינכם עובדים ישירות על השריר הישר בטני (קוביות). באם אתם מעוניינים לתרגט את הישר בטני, מספיקות עליות של עד 30 מעלות.

עוד תרגיל בו אנו מתרגטים שריר מבלי לדעת זאת הוא תרגיל כפיפות המרפקים באחיזת “פטיש” של המשקולות. באחיזה זו אנו מתרגטים שריר שנקרא בראכיאליס – שריר אשר מפריד בין היד הקדמית ליד האחורית ונותן מראה עגול יותר לזרוע (ראו בתמונה מטה).

כפיפות מרפקים באחיזת פטיש (בינה מלאכותית)

התרגיל האחרון בעניין זה, הוא תרגיל שכיבות הסמיכה. כידוע לכם, ניתן לבצע את התרגיל במספר פוזיציות שונות, כאשר אחת מהן היא כפות ידיים ברוחב כתפיים ומרפקים צמודים למותן. באופן הביצוע הזה אנו מתרגטים בעיקר את היד האחורית ולא את שריר החזה, כאשר במפרק הכתף נקבל עזרה מהכתף הקדמית.

במידה ואתם מתאמנים מתחילים, ודאי חידשנו לכם לא מעט בכתבה זו, אך אם אתם מתאמנים ותיקים, ספר אם הצלחנו לחדש לכם יותר מדיי (ספרו לנו בסקר למטה). מכל מקום, תמיד חשוב להבין על מה ואיך אנחנו עובדים, ולא לבצע תרגילים כמו תוכי…

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

