"פרויקט 27": אמבפה בקצב לשיא ענק באלופות

קיליאן אמבפה עשה זאת שוב. כשברגע שבו ריאל מדריד פיגרה 1:0 בפיראוס מול אולימפיאקוס, הצרפתי הופיע, כפי שעשה פעמים רבות בלילות אירופיים שהופכים לריטואל אישי שלו. כי המספרים שלו בליגת האלופות הם יוצאים מגדר הרגיל, ובקצב הנוכחי, הם עשויים להפוך אפילו ליותר מזה.

העונה, החלוץ כבר כבש תשעה שערים בחמישה משחקים אירופיים. קצב מסחרר: אם ריאל מדריד תגיע לגמר ותשחק את כל 15 המשחקים האפשריים, תוך שמירה על הממוצע הזה, הוא יגיע ל-27 שערים. מספר שישבור את השיא ההיסטורי של כריסטיאנו רונאלדו, 17 שערים בעונת 2013/14. לאחר חמישה מחזורים בעונת השיא שלו במפעל, לפורטוגלי היו שמונה. לאמבפה כבר יש תשעה.

ההשפעה שלו ביבשת לא התחילה במדריד בלבד. אם מוסיפים את השערים שכבש במונאקו, בפאריס סן ז'רמן וכעת בריאל מדריד, החלוץ הגיע ל־66 שערים במפעל הבכיר של אירופה. בגיל 26 בלבד, הוא נמצא רק חמישה שערים מהשוואת שיאו של ראול, 71 שערים, ובכך להיכנס לחמישיית המבקיעים הגדולים בכל הזמנים בליגת האלופות. שם ממתינים ארבעה שמות שמגדירים תקופה: כריסטיאנו רונאלדו (140), ליאו מסי (129), רוברט לבנדובסקי (105), וקארים בנזמה (90).

אמבפה ורונאלדו (רויטרס)

המשחק מול אולימפיאקוס השאיר חותם נוסף בהיסטוריה של ריאל מדריד. אמבפה הפך לרביעי בתולדות המועדון שמבקיע ארבעה שערים או יותר במשחק גביע אירופה. לפניו עשו זאת אלפרדו די סטפאנו פעמיים (1958 מול סביליה ו־1959 מול וינר), פרנץ פושקש גם פעמיים (1960 מול איינטרכט פרנקפורט ו־1965 מול פיינורד), וכריסטיאנו רונאלדו ב־2015 מול מאלמו.

הצרפתי, כובש השלושער השני הכי מהיר בתולדות המפעל, 6 דקות ו־42 שניות, שני רק לזה של מוחמד סלאח מול ריינג'רס (6 דקות ו־12 שניות), מצטרף לרשימה אגדית. חשיבותו לקבוצה של צ'אבי אלונסו כה גדולה שרבים כבר מדברים על תלות באמבפה. הסטטיסטיקה תומכת בדיון: כשהצרפתי כובש, לריאל מדריד 12 ניצחונות והפסד אחד בלבד. בחמישה משחקים שבהם לא מצא את הרשת, המאזן הוא שני ניצחונות, 2 תיקו והפסד. עם זאת, החלוץ אינו אוהב את ההגדרה הזו.

"אין תלות בי, אני לא אוהב את זה, אני חושב שזה לא מכבד את החברים שלי. לכל אחד יש את העבודה שלו, ואם אני לא כובש, הבעיה היא שלי, העבודה שלי היא לכבוש שערים", אמר לאחר ההופעה ביוון. והמספרים שלו אכן קסומים. עצומים.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

אבל מעבר לכמות השערים, הנוכחות של קיליאן משנה את צורת המשחק של ריאל מדריד. היכולת שלו לפרוץ קווים, הריצות המתפרצות, והיכולת להכריע משחקים תקועים מעניקות לקבוצה נשק שמפרק כל תוכנית משחק יריבה. יריבות נאלצות לשנות מערכים, לחזק כיסוי הגנתי ולהתמקם נמוך יותר. הן יודעות שפרצה אחת במרחב מאחורי ההגנה יכולה להספיק כדי שהצרפתי ישנה את מהלך המשחק.

הלחץ המתמיד הזה גם יוצר הזדמנויות לשחקניו, שמוצאים יותר קווי מסירה ויותר שטחים בזכות המגנטיות ההתקפית של מספר 10. השותפות שלו עם גולר, למשל, מתחילה למשוך תשומת לב. לטורקי יש שבעה בישולים העונה. כל השבעה הסתיימו בשער של אמבפה. השאיפה שלו להתפתח, גם בלילות שבהם הוא מספק הופעות היסטוריות, משמשת השראה לחדר הלבשה שכבר רגיל לרמות הגבוהות ביותר.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

בריאל מדריד, מועדון שחי ונושם את ליגת האלופות, שחקן שיכול לספק השפעה עקבית כזו מוסיף אלמנט פסיכולוגי חשוב: אמונה. האמונה שגם אם הכל נראה אבוד, קיליאן יופיע שוב. ואם ימשיך כך, העונה הזו תיזכר לא רק בזכות השערים והשיאים, אלא בזכות התחושה שאנחנו עדים לשחקן שבשיא כוחו דוחף את הגבולות שלו גבוה אף יותר.