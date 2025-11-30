יום ראשון, 30.11.2025 שעה 16:52
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3212-2813ריאל מדריד2
3111-2714אתלטיקו מדריד3
2911-2613ויאריאל4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10
1618-1613סלטה ויגו11
1617-1514אלצ'ה12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

השיטה החדשה של אלונסו תציל את ויניסיוס?

המשחק הטוב ביותר של הברזילאי העונה הגיע יחד עם מערך חדש בריאל, שמוריד חשיבות מהלחץ בחצי המגרש של היריבה ומעניק משמעות גדולה יותר למתפרצות

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

ויניסיוס לא היה צריך לכבוש כדי להיות אולי השחקן החשוב ביותר של ריאל מדריד בניצחון 3:4 מול אולימפיאקוס. הוא לא נבחר ל־MVP של אופ"א, הפרס הלך לקיליאן אמבפה ובצדק, בכל זאת הוא כבש ארבעה שערים, אולם המנהיגות של הברזילאי הגיעה מהביצועים שלו ומהנדיבות שלו: הוא בישל פעמיים לאמבפה והיה צרה מתמדת להגנה היוונית. בזמן של חוסר ודאות גדול עבור ריאל העונה, הוא סיפק את ההופעה הטובה ביותר שלו וגם את החיבור הטוב ביותר שלו עם מספר 10, כשכושרו יעמוד למבחן גם הערב (ראשון, 22:00 בערוץ ONE) מול ג’ירונה. עתידו של צ'אבי אלונסו על הספסל של ריאל מדריד תלוי רבות ביחסים האלה.

וזאת משום שהמאמן הפעם עשה את חלקו כדי ששניהם יבריקו בערב בפיראוס. ריאל מדריד פתחה את העונה בסגנון לחץ גבוה, כשהיא חנקה את היריבה בחצי המגרש שלה, אבל הדבר הלך ודעך: מול אלצ'ה היא חילצה רק 21 כדורים בחצי של היריב, פחות מחצי משיא העונה שלה, 46, מול ולנסיה. ביוון, צ'אבי אלונסו שינה את התוכנית: הוא עלה עם קישור של שלושה שחקנים, ואלוורדה, אורליאן טשואמני וקאמבינגה, נתן לארדה גולר חופש תנועה כקשר התקפי, ו-ויניסיוס ואמבפה הובילו את החוד. כל זה נעשה כאשר ריאל מגנה נמוך יותר ויוצאת ליותר מתפרצות. וכך יצא ויניסיוס הטוב ביותר.

הוא בישל פעמיים לאמבפה: תחילה את שער השוויון ל-1:1, כשהקבוצה הייתה תחת הכי הרבה לחץ, ולאחר מכן את ה-2:4 שהחזיר את היתרון לשני שערים. בבישול הראשון הוא הבליט איכות שאינה זוכה להערכה מספקת אצלו, אף על פי שהוא משתמש בה לא מעט: כדור עומק בחצי חוץ רגל, שזיהה את התנועה של קיליאן. ובשני, הוא השאיר מאחוריו בלם במרחב קטן ואז גלגל את הכדור בצורה מדויקת לרחבה.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים (IMAGO)ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים (IMAGO)

והמספרים מאשרים את ההסתגלות המרשימה שלו לסביבה החדשה: הוא היה, יחד עם אמבפה, שחקן ריאל מדריד עם מספר הבעיטות הגבוה ביותר (שש), יצר שלוש הזדמנויות, השלים הכי הרבה מסירות בשליש האחרון (19), היה הרביעי הכי מעורב במשחק (68 פעולות), ובעיקר, היה סופת טורנדו בדריבל, עם שמונה דריבלים מוצלחים מתוך 15 ניסיונות. עם מרחב תנועה וביטחון ביכולותיו, ויניסיוס היה שחקן אחר. הוא רק חסר שער, אם כי כבש, אך זה נפסל בגלל נבדל זעיר.

הברזילאי לא סיים את המשחק, משום שצ'אבי החליף אותו בפראן גארסיה בדקות הסיום. וגם שם ניכרה התקדמות: לא מילה רעה אחת כלפי המאמן, אותו חיבק בסיום השריקה, כשהם חוגגים את שלוש הנקודות ואת סיום רצף המעידות של ריאל מדריד.

ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)

אלונסו היה חם ואוהב כלפי ויני, אף שרוב השאלות נסובו סביב הרביעייה של אמבפה: "אני מאוד מצטער על השער שנפסל, כי זה מהלך שדיברנו עליו אתמול וזה שער מאוד טיפוסי שלו. אבל מעבר לזה, החיבור והתיאום עם קיליאן, שני הבישולים, ההשפעה שהייתה לו…". לאחר הטלטלות בין המאמן לשחקן בשבועות האחרונים, נראה שהדברים חוזרים למסלול ושוויניסיוס מוצא בגישה החדשה הזו פלטפורמה לבטא את עצמו הרבה יותר טוב. אלונסו מרוויח, הברזילאי מרוויח, וריאל מדריד מרוויחה.

