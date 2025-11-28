יום שישי, 28.11.2025 שעה 13:16
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"אנחנו צריכים לשמור על היציבות ההגנתית"

המון מתח ולחץ בהפועל י-ם, שמתכוננת למשחק מול ק"ש מחר ב-18:30: "צריך להביא משהו חדש בהתקפה". מנכ"ל הקבוצה דיבר בחדר ההלבשה: "מאמין בסגל"

|
שחקני הפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

המון מתח ולחץ בהפועל ירושלים לקראת המשחק מול עירוני קריית שמונה מחר (שבת, 18:30), כאשר הקבוצות קרובות בטבלה וכל תוצאה מלבד ניצחון, תסבך מאוד את האדומים מהבירה.

מנכ”ל המועדון, אורי שרצקי, באופן חריג דיבר בחדר ההלבשה ואמר: “הגיע הזמן שננצח, מאמין בסגל שיש פה, מאמין בכם, אני רוצה לראות יותר אנרגיות, אכפתיות, המשחק מחר חשוב למועדון הזה ולעתיד שלנו העונה, קחו את זה לכיוון חיובי ותעשו הכל כדי לצאת לדרך חדשה”.

בהפועל ירושלים מתכוננים למחר: “צריכים לשמור על היציבות ההגנתית שהתחלנו לטפח, ולהביא משהו רענן וחדש לחלק ההתקפי. נהיה מחר בנתניה כדי לראות את זה קורה”.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)

בנוגע להרכב, המאמן, זיו אריה, מתלבט בנוגע לעמדה אחת בהתקפה בין אנדרו אידוקו לישראל דאפה, כאשר מתן חוזז וסדריק דון יפתחו בהרכב. מי שייעדר מהמשחק הוא ז’ארדל.

