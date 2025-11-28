"אנחנו צריכים לשמור על היציבות ההגנתית"

המון מתח ולחץ בהפועל ירושלים לקראת המשחק מול עירוני קריית שמונה מחר (שבת, 18:30), כאשר הקבוצות קרובות בטבלה וכל תוצאה מלבד ניצחון, תסבך מאוד את האדומים מהבירה.

מנכ”ל המועדון, אורי שרצקי, באופן חריג דיבר בחדר ההלבשה ואמר: “הגיע הזמן שננצח, מאמין בסגל שיש פה, מאמין בכם, אני רוצה לראות יותר אנרגיות, אכפתיות, המשחק מחר חשוב למועדון הזה ולעתיד שלנו העונה, קחו את זה לכיוון חיובי ותעשו הכל כדי לצאת לדרך חדשה”.

בהפועל ירושלים מתכוננים למחר: “צריכים לשמור על היציבות ההגנתית שהתחלנו לטפח, ולהביא משהו רענן וחדש לחלק ההתקפי. נהיה מחר בנתניה כדי לראות את זה קורה”.

זיו אריה (אורן בן חקון)

בנוגע להרכב, המאמן, זיו אריה, מתלבט בנוגע לעמדה אחת בהתקפה בין אנדרו אידוקו לישראל דאפה, כאשר מתן חוזז וסדריק דון יפתחו בהרכב. מי שייעדר מהמשחק הוא ז’ארדל.