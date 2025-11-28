מאמינים בהם? המחיר של פיינגזיכט ודרזי בפנטזי

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור ה-11, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד, הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה בשבת ב-15:00, בית"ר ירושלים בקרב לוהט נגד מכבי נתניה בראשון ב-20:30, מכבי תל אביב אחרי שתי השישיות הרצופות שספגה בליגה ובאירופה נגד מ.ס אשדוד בחוץ (ראשון, 20:00), ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה בשבת ב-19:30.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי. נציין כי לסגל של מכבי חיפה התווספו שני שחקנים, ינון פיינגזיכט ודניאל דרזי, שניהם מקבוצת הנוער ושניהם מיועדים לפתוח ב-11 במחזור הקרוב, במחיר של 4 מיליון לכל אחד. אם אתם מאמינים בהם שיתרמו סטטיסטית למשחק, שווה מאוד לבחור בהם לפני תחילת המחזור, כאשר הם יהיו זמינים באפליקציה בקרוב.

הפועל חיפה - הפועל באר שבע (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, אורן ביטון, רוי נאווי, לירן סרדל, אניס פורת עיאש, אופק ביטון, רותם חטואל (איתי בוגנים) ג'בון איסט.

ההרכב המשוער של הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גאנח, ואיגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: סמיר פרהוד, יוני סטויאנוב, מתן בלטקסה ואופיר דוידזאדה.

הפועל תל אביב - בני סכנין (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, שיקו, פרננד מאיימבו, דורון ליידנר (ייזן נסאר), אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, לואיזוס לויזו, עומרי אלטמן (רן בנימין), סתיו טוריאל ודניאל דאפה.

ייעדרו: עמית למקין, שאנדה סילבה ואנס מחאמיד.

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, מתיו אנים, גבייר בושאנק, אחמד סלמן ואריתור מריאניאן.

מכבי בני ריינה - עירוני טבריה (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של בני ריינה: גד עמוס, מילאדין סטביאנוביץ', עאיד חבשי, אלקסה פייץ', עבדאאלה ג'אבר, איהב גנאים, סער פדידה, נבו שדו, עמונאל בנדה, ג'וזה קוריה וזה טורבו.

ייעדר: מוחמד שכר.

ההרכב המשוער של טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, דוד קלטינס, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, איתמר שבירו ופיטר מייקל.

ייעדר: סטניסלב בילנקי (שבר ברגל).

עירוני קריית שמונה - הפועל ירושלים (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ׳, שי בן דוד, הראל גולדנברג, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, עלי מוסה (יאיר מרדכי), מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ייעדר: בילאל שאהין (פציעה)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, נועם מלמוד, דויד דומג׳וני, עומר אגבדיש, איליי מדמון, ינאי דיסטנפלד (אווקה אשטה), סדריק דון, מתן חוזז, גיא בדש, אנדראו אידוקו (ישראל דאפה).

ייעדר עקב פציעה: ז’ארדל.

הפועל פתח תקווה - מכבי חיפה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן (עידן כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי (קליי), ג'וסלין טאבי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל.

ייעדר: דרור ניר (פציעה)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דניאל דרזי, סילבה קאני, קנג’י גורה וטריבנטה סטיוארט.

ייעדרו: פייר קורנו, פדראו, ליאור קאסה (פצועים) ומיכאל אוחנה (מורחק).

מ.ס אשדוד - מכבי תל אביב (ראשון, 20:00)

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קארול נימצ'יצקי, מוחמד עאמר, איברהים דיאקיטה, טימוטי אוואני, מאור ישילירמק, שלו הרוש, אילי טמם, רועי גורדנה, נועם מוצ’ה, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

ייעדרו: אדיר לוי, טום בן זקן.

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: יפורסם בהמשך.

בית"ר ירושלים - מכבי נתניה (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן (אריאל מנדי), גיל כהן (גדרני), בריאן קראבלי, גרגורי מורוזוב, איילסון טבארש, דור מיכה, עדי יונה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו.

צפוי להיעדר עקב פציעה: ירין לוי.

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג׳אבר, דניס קוליקוב, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

ייעדר: מקסים פלקושצ׳נקו (פציעה).