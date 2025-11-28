יום שישי, 28.11.2025 שעה 13:13
כדורגל ישראלי

"ההאשמות הן שקר וכזב, מנסים לשבור אותנו"

בעלי עירוני טבריה בהודעה לאור החקירה והחשדות נגד המועדון: "לא היה ולא נברא, פעלנו ביושרה מלאה. לא ניתן לרעש לחדור אותנו, מחר נענה על המגרש"

|
אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

החקירה המקיפה סביב עירוני טבריה בחשד לחוזים כפולים וזיופי חוזים, כפי שנחשף ב-ONE, הביאה אתמול (חמישי) תגובה רשמית מטעם המועדון שטען כי “מעולם לא פנו אליו בנושא, ולא נערך בירור רשמי”. עכשיו, גם בעלי הקבוצה הצפונית מליגת העל הגיבו לאירועים.

הודעת הבעלים של עירוני טבריה: “כולכם בטח ראיתם את הכותרות. שמעתם את ה'רעש' שיצא לעיתונות. אני יודע שזה קצת מבלבל ומתסכל, אבל אני רוצה להגיד לכם רק משהו אחד, כל ההאשמות על חוזים כפולים שקר וכזב, זה לא היה ולא נברא. המועדון שלנו פועל ביושרה מלאה, שקיפות, ולפי החוק.

יש גורמים שמנסים לערער אותנו ומנסים לשבור אותנו, אבל אנחנו לא ניתן להם את התענוג הזה, לא ניתן לרעש לחדור אותנו. מחר, יש לנו רק מטרה אחת: לצאת למגרש ולענות  לכולם, דרך הרגליים, לא עם מילים, לא עם תגובות, רק עם כדורגל.

אין שום דבר חשוב יותר מהניצחון בשבת. זה לא רק 3 נקודות, זו הצהרה לכולם. לכל המתוסכלים, המרירים, הקנאים, אלה שנזרקו, אלה שלא נבחרו להגיד. הם לא ישברו אותנו. באים מחר כולנו לעודד את הקבוצה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */