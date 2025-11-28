"ההאשמות הן שקר וכזב, מנסים לשבור אותנו"

החקירה המקיפה סביב עירוני טבריה בחשד לחוזים כפולים וזיופי חוזים, כפי שנחשף ב-ONE, הביאה אתמול (חמישי) תגובה רשמית מטעם המועדון שטען כי “מעולם לא פנו אליו בנושא, ולא נערך בירור רשמי”. עכשיו, גם בעלי הקבוצה הצפונית מליגת העל הגיבו לאירועים.

הודעת הבעלים של עירוני טבריה: “כולכם בטח ראיתם את הכותרות. שמעתם את ה'רעש' שיצא לעיתונות. אני יודע שזה קצת מבלבל ומתסכל, אבל אני רוצה להגיד לכם רק משהו אחד, כל ההאשמות על חוזים כפולים שקר וכזב, זה לא היה ולא נברא. המועדון שלנו פועל ביושרה מלאה, שקיפות, ולפי החוק.

יש גורמים שמנסים לערער אותנו ומנסים לשבור אותנו, אבל אנחנו לא ניתן להם את התענוג הזה, לא ניתן לרעש לחדור אותנו. מחר, יש לנו רק מטרה אחת: לצאת למגרש ולענות לכולם, דרך הרגליים, לא עם מילים, לא עם תגובות, רק עם כדורגל.

אין שום דבר חשוב יותר מהניצחון בשבת. זה לא רק 3 נקודות, זו הצהרה לכולם. לכל המתוסכלים, המרירים, הקנאים, אלה שנזרקו, אלה שלא נבחרו להגיד. הם לא ישברו אותנו. באים מחר כולנו לעודד את הקבוצה”.