"ורנר הציע את עצמו להחליף את סוארס במיאמי"

בעוד אינטר מיאמי מתכוננת לקרב החשוב מול ניו יורק סיטי בגמר המזרח של עונת ה־MLS, במשרדי המועדון ממשיכים לעבוד קשה כדי לתכנן בצורה הטובה ביותר את העונה הבאה. סרחיו בוסקטס וג'ורדי אלבה יתלו את הנעליים, ומחבורת ברצלונה יישארו כרגע רק ליאו מסי ולואיס סוארס.

למרות שהחלוץ האורוגוואי, בגיל 38, רשם 14 שערים ו־15 בישולים, אינטר מיאמי שוקלת לחזק את ההתקפה, ובתוך כך צץ שם שמושך הרבה תשומת לב: טימו ורנר. החלוץ הגרמני של לייפציג עשוי להיות האיש שיחליף את סוארס במקרה שלא יחדש את חוזהו.

החוזה של סוארס מסתיים ב־31 בדצמבר 2025 ולמרות שהמועדון כבר פתח בשיחות להארכה, מדובר בתהליך לא ודאי. עזיבתו האפשרית של האקס של ברצלונה לא רק תותיר חלל התקפי, אלא גם תפגע מבחינה רגשית בחדר ההלבשה, שם הקשר המיוחד שלו עם מסי ברור לכולם.

לואיס סוארס וליאו מסי (IMAGO)

בגיל 29, ורנר הציע עצמו לשחק בליגה האמריקאית. לפחות, הוא לא שולל זאת, לפי דיווחים ממספר כלי תקשורת מקומיים. זו לא הפעם הראשונה שהחלוץ של לייפציג מקושר ל־MLS. לפני כמה שנים ניסתה ניו יורק רד בולס להחתימו, אך ורנר בחר להמשיך בבונדסליגה. כעת, מצבו המורכב, הכולל בעיות פיזיות, עשוי לגרום לו לשקול מעבר.

אם ורנר ינחת במיאמי, דייויד בקהאם יקבל שותף נוסף ברמה גבוהה למסי, וחלוץ שבמידה שיחזור לכושרו, מסוגל לשלוט בליגה ולהעניק את אותה סכנה מתמדת שסוארס סיפק בחוד.