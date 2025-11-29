יום שלישי, 02.12.2025 שעה 10:56
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"ורנר הציע את עצמו להחליף את סוארס במיאמי"

החוזה של האורוגוואי מסתיים ב-31 בדצמבר 2025, ולמרות שהמועדון כבר החל בשיחות להאריכו, העתיד של העסקה לא ברור. אקס צ'לסי וטוטנהאם יגיע במקומו?

|
טימו ורנר (IMAGO)
טימו ורנר (IMAGO)

בעוד אינטר מיאמי מתכוננת לקרב החשוב מול ניו יורק סיטי בגמר המזרח של עונת ה־MLS, במשרדי המועדון ממשיכים לעבוד קשה כדי לתכנן בצורה הטובה ביותר את העונה הבאה. סרחיו בוסקטס וג'ורדי אלבה יתלו את הנעליים, ומחבורת ברצלונה יישארו כרגע רק ליאו מסי ולואיס סוארס.

למרות שהחלוץ האורוגוואי, בגיל 38, רשם 14 שערים ו־15 בישולים, אינטר מיאמי שוקלת לחזק את ההתקפה, ובתוך כך צץ שם שמושך הרבה תשומת לב: טימו ורנר. החלוץ הגרמני של לייפציג עשוי להיות האיש שיחליף את סוארס במקרה שלא יחדש את חוזהו.

החוזה של סוארס מסתיים ב־31 בדצמבר 2025 ולמרות שהמועדון כבר פתח בשיחות להארכה, מדובר בתהליך לא ודאי. עזיבתו האפשרית של האקס של ברצלונה לא רק תותיר חלל התקפי, אלא גם תפגע מבחינה רגשית בחדר ההלבשה, שם הקשר המיוחד שלו עם מסי ברור לכולם.

לואיס סוארס וליאו מסי (IMAGO)לואיס סוארס וליאו מסי (IMAGO)

בגיל 29, ורנר הציע עצמו לשחק בליגה האמריקאית. לפחות, הוא לא שולל זאת, לפי דיווחים ממספר כלי תקשורת מקומיים. זו לא הפעם הראשונה שהחלוץ של לייפציג מקושר ל־MLS. לפני כמה שנים ניסתה ניו יורק רד בולס להחתימו, אך ורנר בחר להמשיך בבונדסליגה. כעת, מצבו המורכב, הכולל בעיות פיזיות, עשוי לגרום לו לשקול מעבר.

אם ורנר ינחת במיאמי, דייויד בקהאם יקבל שותף נוסף ברמה גבוהה למסי, וחלוץ שבמידה שיחזור לכושרו, מסוגל לשלוט בליגה ולהעניק את אותה סכנה מתמדת שסוארס סיפק בחוד.

