בתום דיונים סוערים: מרכוס מנכ"ל איגוד הכדוריד

בתום דיונים סוערים בישיבת ההנהלה שהתקיימה אמש (חמישי), עדלי מרכוס מונה למנכ”ל איגוד הכדוריד באישור חברי ההנהלה לאחר שהיו”ר עידן מזרחי נאלץ לספק הסברים לחברי ההנהלה.

לאחר דין ודברים בישיבת ההנהלה, יו”ר האיגוד התחייב שמרכוס יעבוד במשרה מלאה ב-20 אלף שקל פלוס מע”מ עם חשבונית, וזה לא חורג מהתקציב. היו”ר התחייב כי הוא יהיה מחויב לאיגוד, כאשר שי סימון ימשיך לעבוד כיועץ על מנת ליצור חפיפה במשך כשלושה חודשים.

במהלך הישיבה’ היו"ר עידן מזרחי התלונן כי האיגוד במצב קשה ובגירעון. אלא שחברי ההנהלה העירו לו כי בדו”חות הפיננסיים של 2024 היה עודף של כ-400 אלף שקל. השנה האיגוד יסיים בגירעון, אך חברי ההנהלה רצו לוודא שזה לא יוצא מכלל שליטה וביקשו לראות דו”ח תקציב מול ביצוע. היו”ר טען כי באיגוד אין דו”ח כזה, ונקבע כי בישיבה הבאה יציגו את התקציב כדי לבחון זאת.

עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

בנוסף, חברי ההנהלה שאלו לגבי ההתקשרות עם סוכנות גבאי ביטוח שנוצרה לאחרונה, בעקבות פרשת יד לוחצת יד. חברי ההנהלה ביקשו לדעת את הסכומים, למי פנו ולמה בחרו בגבאי. הדיון הוביל לצעקות.

בנוגע לסוכנות הביטוח גבאי, תגובת איגוד הכדוריד תובא לכשתתקבל.