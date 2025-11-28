יום שישי, 28.11.2025 שעה 13:20
מוצ'ה וכרואן חלבי הם אלופי ישראל במרוצי שדה

האליפות ה-64 התקיימה בגני יהושוע תל אביב. שני הרצים בגברים ובנשים זכו בפעם השנייה ברציפות. אילה הריס ויובל בינדר זכו בנוער. וגם: שאר התוצאות

זמנו מוצ׳ה על הפודיום (ועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)
זמנו מוצ׳ה על הפודיום (ועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)

כ-450 רצים ורצות לקחו חלק באליפות ישראל ה-64 במרוצי שדה. תחילה הוזנק מקצה הבוגרים שרצו למרחק של כ-7.8 ק״מ (6 הקפות), זמנו מוצ׳ה (הפועל חולון) סיים במקום הראשון בתוצאה של 24:40 דקות וזכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.

למקום השני הגיע תחלואיני גבריאסוס (הפועל עמק חפר) בתוצאה של 25:02 דקות וחלק את המקום השני על הפודיום עם הראל שיין (הפועל עמק חפר), שהוכתר לסגן אלוף ישראל עם 25:10 דקות. למקום השלישי והרביעי הכללי הגיע, טל אבידן (מכבי ראשון לציון) לאחר 27:21 דקות.

אצל הנשים הייתה זו אלופת ישראל מהשנה שעברה, כרואן חלבי קבלאן (מכבי חיפה כרמל) שסיימה ראשונה עם 28:00 דקות והוכתרה לאלופה גם השנה. למקום השני הגיעה ביטי דויטש (רצי הבירה) שסיימה ב-30:16 דקות. בורטוקן טסרה (מכבי ת״א) סיימה שלישית בתוצאה של 31:30 דקות. 

קו הזינוק במרוצי השדה (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)קו הזינוק במרוצי השדה (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)
זמנו מוצ׳ה מוביל בדבוקה (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)זמנו מוצ׳ה מוביל בדבוקה (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)

כרואן חלבי קבלאן סיכמה: ״הריצות האחרונות והאליפות הזו היא כחלק מההכנה שלי לאליפות אירופה במרוצי שדה שתתקיים בפורטוגל בסוף דצמבר. זו הכנה טובה, אני מרוצה מהתוצאה ושמחה לשמור על התואר שלי. אני מכוונת להשתפר, לייצג את המדינה בכבוד ולהיות בין הכי טובות באירופה אז עכשיו הפנים קדימה מבחינתי״. 

״הייתה תחרות מאתגרת והרגשתי שהייתה מלחמה מנטלית ופיזית״, אמר זמנו מוצ׳ה בסיכום, ״אני שמח לשמור על התואר אלוף ישראל שנה שנייה ברציפות. אני מרגיש בכושר טוב והכיוון שלנו הוא חיובי. בתכנון יש לי כרגע מחנה אימונים באתיופיה ומשם נתקדם עם העונה״.

כרואן חלבי קבלאן על הפודיום (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)כרואן חלבי קבלאן על הפודיום (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)
כרואן חלבי כרואן חלבי קבלאן (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)כרואן חלבי כרואן חלבי קבלאן (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)

אצל הנערות שרצו מרחק של כ-4.6 ק״מ (4 הקפות), אילה הריס (הפועל עמק חפר) שרק שבה ממחנה אימונים בקניה סיימה במקום הראשון בתוצאה 16:35 דקות, כשלמקום השני הגיעה מיד אחריה נעמי בן דוד (מכבי ת״א) עם 16:39 דקות. קרולינה פרוחורנקו (מכבי ת״א) סיימה שלישית לאחר 20:14 דקות.

אצל הנוער, היה זה יובל בינדר (הפועל עמק חפר) שסיים במקום הראשון בתוצאה של 14:52 דקות. אחריו הגיעו דביר בן לולו (לידר ירושלים) עם 15:32 דקות ורואי צור (מכבי ת״א) עם 18:57 דקות. 

אילה הריס (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)אילה הריס (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)
יובל בינדר עם המדליה במקום הראשון (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)יובל בינדר עם המדליה במקום הראשון (רועי כפיר, איגוד האתלטיקה בישראל)

אצל הקדטים שרצו ביחד עם הנוער באותו המרחק, סיים ארבל הנזל (לידר ירושלים) כאלוף ישראל בתוצאה של 14:20 דקות בעוד, אחריו הגיע אביב אוכמן (לידר ירושלים) שסיים שני עם 14:31 דקות. ליאם אביב (הפועל עמק חפר) סיים שלישי לאחר 14:59 דקות. עופרי יעקבי (לידר ירושלים) סיימה כאלופת ישראל קדטיות בתוצאה של 17:33 דקות. אחריה הגיעו שלי כץ (מכבי ראשון לציון) בתוצאה 18:11 דקות ואסתר כהן סקלי (לידר ירושלים) עם 18:43 דקות.

