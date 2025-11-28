"שיחקתי את העונה הראשונה בברצלונה בחינם"

השוער המחליף של ברצלונה, וויצ’ך שצ’סני, שלא מזמן האריך את החוזה בקבוצה לשנתיים נוספת התראיין במולדתו, בפולין, שם הוא חשף סודות מפתיעים, התוודה על “חטאיו” וגם סיפר איך ניחם את חברו לקבוצה.

“זה לא שאיבדתי את התשוקה שלי לכדורגל”, פתח שצ’סני לגבי החזרה המפתיעה שלו לכדורגל אחרי שכבר הודיע על פרישה, והמשיך: “פשוט לא התרגשתי מההצעות. מועדונים גדולים הגישו הצעות, אבל זה לא היה עניין של לעלות את המחיר שלי, לא רציתי לשחק רק בשביל כסף.

“שלושה ימים לפני שהודעתי על פרישתי, אפילו אמרתי לרוברט לבנדובסקי שאני לא רוצה לשחק יותר באף מועדון, אלא אם כן זה בארסה. כשהם התקשרו, הם כנראה ידעו שהם יכולים לשכנע אותי”. השוער המשיך בגילוי מפתיע: “שיחקתי את העונה הראשונה שלי בברצלונה בחינם. מה שקיבלתי מברצלונה היה בדיוק מה שהייתי צריך להחזיר ליובנטוס על סיום החוזה שלי מוקדם מהצפוי”.

וויצ'ך שצ'סני ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)

בנוסף, השוער דיבר על העלייה במשקל, שהכדורגלנים כמובן אינם מורשים לכך: “אני אוהב לאכול, ולמרות שאני מצליח להישאר במסגרת המותרת, שברתי את שיא השומן בברצלונה. פעם אחת לבנדובסקי לעג לי בחדר ההלבשה של פולין ואמר: ‘איך יכול להיות שלשצ’סני יש קריירה כזו עם הגופה הזה?’

“מעולם לא הייתי שחקן שהתאמן קשה יותר מאחרים, אבל הצלחתי לשמור על אותה רמה גבוהה לאורך 18 שנות הקריירה שלי. אולי אף פעם לא קיבלתי 10 מושלם, אבל גם אף פעם לא ירדתי מתחת לשמונה, נשארתי יציב, וזה מה שאפשר לי לבנות קריירה ארוכה”.

בעונה הקודמת, בארסה הפסידה לאינטר בחצי גמר ליגת האלופות, מה שגרם לאכזבה גדולה בקרב השחקנים וגם אצל ג’רארד מרטין, כאשר שצ’סני מספר איך ניחם אותו: “שאלתי אותו ‘למה אתה בוכה?’, הוא אמר שהוא הפסיד בחצי גמר, ואז הזכרתי לו את הסיפור שלו.

“’אמרתי לו: איפה היית לפני שנתיים? שיחקת כדורגל בינוני בכל אצטדיון, והיום, חבר, שיחקת בחצי גמר ליגת האלופות!’ תפסיד 100 משחקים חשובים, תנצח עוד 100, אבל תראה איפה אתה היום. שיחקנו בחצי גמר, הוא אומר שהפסדנו, אבל אני אומר שהפסדנו, אבל צריך לראות כמה רחוק הגענו”.