דימונה נערים ב' ניצחה את נוף הגליל בגביע

חגיגה גדולה בעיר דימונה, עם הישמע שריקת הסיום מפיו של חאמד אלקיעאן. קבוצת נערים ב' של מ.ס. דימונה (שנתון 2010) אירחה במגרש הסינתטי החדש בעיר את הפועל נוף הגליל, זאת במסגרת הסיבוב השלישי בגביע המדינה לנערים ב' לעונת המשחקים 2025/26. נוף הגליל, שנסעה 227 קילומטרים דרומה(!), הפסידה, בסופו של דבר, 2:3. שלושער למתן הרוש, שחקן דימונה.

מ.ס. דימונה הגיעה להתמודדות הזו מהמקום התשיעי בליגת נערים ב' ארצית דרום, בעוד הפועל נוף הגליל הגיעה להתמודדות הזו מהמקום הרביעי בליגת נערים ב' ארצית צפון. לא ברור אם ההפסד של הפועל נוף הגליל קשור בזה שנאלצה הקבוצה הצעירה לנסוע לא פחות מ-227 קילומטרים(!) עד לדימונה, במשך זמן של למעלה משעתיים, אך אין ספק שהייתה לכך השפעה.

ובכל זאת, לאחר 18 דקות משחק, הפועל נוף הגליל, שמתחה את רגליה היטב אחרי נסיעה ארוכה, עלתה ליתרון משער של אדריאנו קובטי, שהתכבד בשערו ה-10 העונה, בכל המסגרות. כבר ארבע שנים שהשחקן שגדל בעיר נצרת משחק בעבור נוף הגליל. השער של קובטי היה היחיד במסגרת המחצית הראשונה.

ערן סויסה ועוזריו, דודו סויסה ועוזי אברמוב (באדיבות מ.ס. דימונה)

המחצית השנייה נפתחה בבעיטות עונשין מ-11 מטרים. מתן הרוש, שחקנה של דימונה, ניגש אל הכדור, מול בן ארגוב. מתן לא התבלבל וקבע 1:1. בדקה ה-62, אותו מתן הרוש, הפך התוצאה מול היריבה וקבע 1:2 לזכות דימונה. שלוש דקות מאוחר יותר, הפועל נוף הגליל קיבלה פנדל, כשאל הכדור ניגש תאופיק סלאימה, שקבע 2:2 דרמטי, כשהכניע את אלדר ריסין.

דימונה המשיכה ללחוץ גבוה ולהאמין בעצמה ובדקה ה-72 החזירה לעצמה היתרון, עם שער שלישי במספר למתן הרוש, שסגר שער 16 העונה, בכל המסגרות. רק לחשוב שאת עונת 2024/25 החולפת, כשחקן נערים ג' בדימונה, סיים עם אפס שערים. לאחר השער, איליה קרסיק, מאמן נוף הגליל, ביצע שני חילופים, אך אלו לא הועילו די בכדי להשוות התוצאה ולצאת מדימונה עם חיוך על הפנים.

לאחר המשחק, מסר ערן סויסה, מאמן מ.ס. דימונה, ל-ONE: "ראשית, תודה רבה – שום דבר אינו מובן מאליו. אכן העפלנו לשלב הבא, בין 32 הגדולות, וזו כבר העונה השלישית ברציפות שקבוצות תחתיי מגיעות ל-32 ואף ל-16 האחרונות בעונה שעברה. כבוד גדול. כמאמן הקבוצה בליגה הארצית, קיבלנו בתחילת הדרך קבוצה אנונימית שנבנתה במקור לצמרת הליגה המחוזית.

"לאחר שסיימנו בעונה שעברה במקום השני בשנתון 2009 ועלינו ליגה באמצעות הגרלה, המציאות השתנתה והאתגר גדל משמעותית. נדרשנו לבנות מחדש, לבצע התאמות בסגל הרחב , לצד צוות מקצועי ותפעולי שעובד איתי ולכוון את הקבוצה לרמה גבוהה יותר. ברשותנו סגל צעיר, מחויב, שואף להתפתח ורוצה ללמוד בכל יום מחדש.

"השחקנים מפגינים רצינות, רצון אמיתי להתקדם ועמידה בעקרונות שעליהם אנו שואפים לבסס את סגנון המשחק שלנו. במשחק אתמול פגשנו יריבה איכותית ונוקשה, פתחנו היטב והיינו בשליטה במשחק, ספגנו גול בהתקפת מעבר אחד וירדנו למחצית בפיגור. למרות זאת, בזכות אמונה, אופי חזק ונחישות, הצלחנו לחזור מהר מאוד למשחק עם פתיחת המחצית השנייה, להפוך את התוצאה ולכבוש שלושה שערים שהבטיחו את העפלתנו לשלב הבא".

הרכב מ.ס דימונה: אלדר ריסין, חליל אבו עראר, להב צמח (ק), אופיר פיניאה, עילאי יעקוב, נועם דודיאן, ניב ביטון, יהונתן אגם, גיא מלול, מתן הרוש ואילאי גולדה.

הוחלפו: עילאי יעקוב, ניב ביטון, גיא מלול, מתן הרוש ואילאי גולדה.

מחליפים: יונתן סבג, עידו טובול, שילה תורג'מן, נתן ברמץ וקנין ועמית מיכאלי. בספסל: ליאם בוחבוט, עוז מויאל, עיליי ווקנין ושילה זגורי. מאמן: ערן סויסה.

הרכב הפועל נוף הגליל: בן ארגוב, ניקיטה ודרניקוב, דין ברנרד (ק), ירין בורובוי, תאופיק סלאימה, ליעם זנו, עילי קדם, נהוראי עמר, רני חקשור, סראג' עפיפי ואדריאנו קובטי.

הוחלפו: ניקיטה ודרניקוב, ירין בורובוי, תאופיק סלאימה ורני חקשור.

מחליפים: נוריאל אזלם, שמחר שמעון, מוחמד בדארנה וגיא עדין.

בספסל: ניתאי חיימוביץ, אחמד מחאג'נה, עומר אלול, ניקולא זהר ומואמן אבו ג'אבר. מאמן: איליה קרסיק.