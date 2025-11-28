יוליה סצ'קוב זכתה בזהב באליפות העולם בקיקבוקס

יוליה סצ’קוב (עד 52 ק”ג) זכתה היום (שישי), במדליית זהב באליפות העולם בקיקבוקס המתקיימת באבו דאבי. סצ'קוב בת ה 26, הינה אלופת אירופה ואף זכתה במדליית הזהב ב"משחקי העולם" ובכך השלימה טריפל מושלם בכל התארים האפשריים בענף.

סצ’קוב העפילה לגמר לאחר ניצחון בחצי הגמר על יריבתה מאוקראינה, ובגמר גברה על הלוחמת מצ’כיה בדרך לתואר.הישג מרשים זה מגיע לאחר שבשלב רבע הגמר, נרשם אירוע לא-ספורטיבי, כאשר יריבתה המצרייה של סצ’קוב לא עלתה לקרב. יוליה מוכיחה פעם אחר פעם כי היא הספורטאית מספר 1 בעולם במשקל. בנושא אחר, אוסייד גודה (27), מדליסט "משחקי העולם" (עד 75 ק"ג) ניצח עד כה 3 קרבות ומחר יתחרה בגמר.

האליפות כוללת השנה כ-85 מדינות וכ-2,000 ספורטאים וספורטאיות. ראוי לציין כי ענף הקיק בוקס בישראל הינו עדף מועדף ואכן מביא הישגים רבים למדינת ישראל בכלל הגילאים.

אריק קפלן, נשיא התאחדות “אילת”, לענפי הספורט שאינם אולימפיים: “ההופעה המרשימה של יוליה לאורך כל האליפות היא המשך לשנה יוצאת הדופן שלה (ושל מאמנה מיכאל) עם הישגים מדהימים. זו תוצאה של עבודה קשה, השקעה ומקצוענות. זה רגע של גאווה ישראלית, ואנחנו גאים ושמחים בשבילה מאוד”.

מיכאל בריטבסקי, מאמנה של יוליה, אמר: “זו הייתה השנה הכי טובה שלנו. עמדנו בכל המטרות שהצבנו ועשינו את זה בעבודה קשה ומקצועית. אני שמח שהבאנו באליפות הזו הרבה כבוד למדינת ישראל”.