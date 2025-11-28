יום שישי, 28.11.2025 שעה 15:37
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2012-1612הפועל ראשל"צ3
2018-2012הפועל כפר שלם4
1917-2212מ.ס כפר קאסם5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
1615-1712מ.ס קריית ים8
1622-2112עירוני מודיעין9
1525-2412מכבי יפו10
1318-1812הפועל חדרה11
1315-1412הפועל עכו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
925-1112הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

דקה 38: מכבי פ"ת - קריית ים 0:1

ליגה לאומית, מחזור 13: המלאבסים רוצים לחזור למסלול הניצחונות ועלו ליתרון בדקה ה-28 משער של יהושע. כעת: ר"ג - מודיעין 0:0, עכו - ראשל"צ 0:0

|
ניב יהושע (רועי כפיר)
ניב יהושע (רועי כפיר)

אחרי פגרת הנבחרות והשזרוע, הליגות חזרו ברחבי אירופה כבר בשבוע שעבר והסופ”ש גם בישראל חוזרים לשחק, כשבשעה זו חמישה משחקי הליגה הלאומית. במוקד – מכבי פתח תקווה מארחת את מ.ס קריית ים, הפועל רמת גן מארחת את עירוני מודיעין. בנוסף, הפועל ראשון לציון מתארחת אצל הפועל עכו, מ.ס כפר קאסם פוגשת את הפועל כפר סבא והפועל עפולה מול הפועל רעננה.

מכבי פתח תקווה – מ.ס קריית ים 0:1

המלאבסים שנמצאים בפסגה עם פער קטן משאר הקבוצות, פוגשים את העולה החדשה ורוצים לחזור למסלול הניצחונות לאחר שהפסידו 2:0 להפועל נוף הגליל לפני הפגרה. בצד השני, האורחת, שהיא גם העולה החדשה, פתחה את העונה בצורה הכי טובה שאפשר, אך לאחרונה סופרת שבעה משחקים ללא ניצחון (כולל הפסד בגמר גביע הטוטו בפנדלים לבני יהודה), כולל 6:0 ליפו לפני הפגרה, וכשהיא חודש וחצי ללא ניצחון, הקבוצה מהצפון חולמת על הפתעה.

שחקני מ.ס קריית ים (רועי כפיר)שחקני מ.ס קריית ים (רועי כפיר)
שחקני מכבי פתח תקווה (רועי כפיר)שחקני מכבי פתח תקווה (רועי כפיר)
פדיל זבידאת ואביב סלם (רועי כפיר)פדיל זבידאת ואביב סלם (רועי כפיר)

דקה 28, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:1: כדור ארוך חלף על פני ההגנה של קריית ים שטעתה ובענק, יהושע נותר חופשי, רץ כל הדרך אל הרחבה ובאחד על אחד לא התבלבל, בעט לפינה השמאלית וכבש

הפועל רמת גן – עירוני מודיעין 0:0

משחק מסקרן מאוד בין שתי קבוצות שצמודות אחת לשנייה בטבלה. המארחת במקום השביעי ומגיעה לאחר 0:0 עם הפועל כפר סבא במחזור שלפני הפגרה, כשהיא פוגשת את העולה השנייה ללאומית, שמצידה במקום התשיעי ורוצה להשיג ניצחון שני ברציפות.

הפועל עכו – הפועל ראשון לציון 0:0

לעומת המשחקים שלמעלה, פה מדובר במפגש קצוות לחלוטין. המארחת נמצאת בתחתית במקום ה-12 ומגיעה לאחר 2:2 מול מכבי הרצליה במחזור הקודם, אך היא יודעת שניצחון יכול לעלות אותה עד למקום השמיני. מנגד, האורחת, שמפתיעה בליגה עד כה, נמצאת במקום השלישי, אך היא סופרת שלושה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות ומקווה לחזור למסלול.

מ.ס כפר קאסם – הפועל כפר סבא 1:0

ממשחק קצוות, אנחנו עוברים למשחק ש”על הנייר” יותר צמוד. הקבוצות במאזן נקודות דומה, כשהמארחת במקום החמישי ומקווה לחזור למסלול לאחר הפסד 4:1 להפועל כפר שלם במחזור הקודם, כשמנגד הירוקים מגיעים אחרי 0:0 עם רמת גן לפני הפגרה.

דקה 35, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: הירוקים קיבלו פנדל, חוליו סזאר ניגש לנקודה הלבנה וכבש. 

הפועל עפולה – הפועל רעננה 1:0

משחק רותח בתחתית. הקבוצה מהצפון במקום ה-15 ועם שני ניצחונות בלבד עד כה העונה, כשהיא מגיעה לאחר הפסד 3:1 למודיעין לפני הפגרה. מנגד, גם האורחת לא במצב הכי טוב והיא במקום ה-13 עם שלושה ניצחונות בלבד העונה וסופרים כבר שני הפסדים רצופים.

