פרשת טבריה: "איך יש לך הפרשים כאלו בחוזה?"

בכדורגל הישראלי מעריכים כי הראיות ההולכות ונערמות בחקירת החשד לחוזים כפולים ולזיופי חוזים בעירוני טבריה צפויות להוביל בסופו של דבר לכתב אישום חמור נגד המועדון. החקירה, כפי שפורסם ב ONE, מתנהלת זה מספר חודשים. היא החלה כחלק מפעילות סמויה, ורק בימים האחרונים הפכה לגלויה בעקבות הזמנתם של שחקני הקבוצה לחקירה.

במהלך אחת החקירות הציג חוקר מטעם משרד החקירות לשחקן חוזה ודרש הסברים: "איך יש לך הפרשים כאלה בין מה שאתה מקבל לבין החוזה שעליו אתה חתום?" השחקן השיב: "אני לא חתמתי על החוזה הזה. זו לא החתימה שלי, אני חותם בצורה אחרת”.

בימים הקרובים צפוי מצעד הנחקרים להימשך, כשהמטרה המרכזית של ההתאחדות לכדורגל היא להגיע במהירות האפשרית לגיבוש כתב אישום בפרשה, אך גם זה ייקח עוד זמן. שחקני טבריה החלו לעסוק בפרשה החל מאתמול.

אריה קלמנזון ומיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

בתוך כך, צמרת ההתאחדות מנוטרלת לחלוטין מעיסוק בחקירה, זאת בין היתר משום שבנו של יריב טפר, מנכ"ל ההתאחדות, יונתן טפר, משחק בעירוני טבריה. בהתאחדות טוענים כי טפר האב לא היה מודע לקיומה של החקירה.

גם היועץ המשפטי הנכנס של ההתאחדות, עו"ד בועז סיטי, שעד כה ייצג את עירוני טבריה, צפוי להיות מנוע מלעסוק בפרשה עם כניסתו לתפקיד בתחילת ינואר 2026. סיטי הודיע אתמול לנציגי טבריה כי הוא מנוע מלייצג אותם בפרשה, ובכלל ייאלץ להפסיק לייצג קבוצות כדורגל עם כניסתו לתפקיד החדש.

מעירוני טבריה נמסר אתמול עם פיצוץ הפרשה: "חשוב לנו להבהיר בצורה ברורה – מעולם לא פנו אל המועדון בנושא הזה, ולא נוהלה מולנו שום שיחה או בירור רשמי. נכון לרגע זה, למועדון אין כל מידע או עדכון רשמי בנוגע לנושא שפורסם. המועדון ממשיך להתנהל כרגיל, בשקיפות מלאה ובהתאם לכל הכללים והנהלים".