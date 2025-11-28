יום שישי, 28.11.2025 שעה 10:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

פרשת טבריה: "איך יש לך הפרשים כאלו בחוזה?"

חוקרי משרד החקירות של ההתאחדות לכדורגל הטיחו באחד משחקני עירוני טבריה חשד לחוזים כפולים ולזיופי חתימות. צמרת ההתאחדות לא תוכל לעסוק באירוע

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בכדורגל הישראלי מעריכים כי הראיות ההולכות ונערמות בחקירת החשד לחוזים כפולים ולזיופי חוזים בעירוני טבריה צפויות להוביל בסופו של דבר לכתב אישום חמור נגד המועדון. החקירה, כפי שפורסם ב ONE, מתנהלת זה מספר חודשים. היא החלה כחלק מפעילות סמויה, ורק בימים האחרונים הפכה לגלויה בעקבות הזמנתם של שחקני הקבוצה לחקירה.

במהלך אחת החקירות הציג חוקר מטעם משרד החקירות לשחקן חוזה ודרש הסברים: "איך יש לך הפרשים כאלה בין מה שאתה מקבל לבין החוזה שעליו אתה חתום?" השחקן השיב: "אני לא חתמתי על החוזה הזה. זו לא החתימה שלי, אני חותם בצורה אחרת”.

בימים הקרובים צפוי מצעד הנחקרים להימשך, כשהמטרה המרכזית של ההתאחדות לכדורגל היא להגיע במהירות האפשרית לגיבוש כתב אישום בפרשה, אך גם זה ייקח עוד זמן. שחקני טבריה החלו לעסוק בפרשה החל מאתמול.

אריה קלמנזון ומיקי ביתן (חגאריה קלמנזון ומיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

בתוך כך, צמרת ההתאחדות מנוטרלת לחלוטין מעיסוק בחקירה, זאת בין היתר משום שבנו של יריב טפר, מנכ"ל ההתאחדות, יונתן טפר, משחק בעירוני טבריה. בהתאחדות טוענים כי טפר האב לא היה מודע לקיומה של החקירה.

גם היועץ המשפטי הנכנס של ההתאחדות, עו"ד בועז סיטי, שעד כה ייצג את עירוני טבריה, צפוי להיות מנוע מלעסוק בפרשה עם כניסתו לתפקיד בתחילת ינואר 2026. סיטי הודיע אתמול לנציגי טבריה כי הוא מנוע מלייצג אותם בפרשה, ובכלל ייאלץ להפסיק לייצג קבוצות כדורגל עם כניסתו לתפקיד החדש.

מעירוני טבריה נמסר אתמול  עם פיצוץ הפרשה: "חשוב לנו להבהיר בצורה ברורה – מעולם לא פנו אל המועדון בנושא הזה, ולא נוהלה מולנו שום שיחה או בירור רשמי. נכון לרגע זה, למועדון אין כל מידע או עדכון רשמי בנוגע לנושא שפורסם. המועדון ממשיך להתנהל כרגיל, בשקיפות מלאה ובהתאם לכל הכללים והנהלים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */