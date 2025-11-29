יום שבת, 29.11.2025 שעה 15:35
"אחרי השישייה, צריך להמציא את עצמנו מחדש"

קשר בית"ר ירושלים, עדי יונה, לפני נתניה מחר (20:30): "נזכור את הניצחון על מכבי ת"א, רוצים לקחת הכל למקומות טובים. הביקורות? בטוח שאתחשל"

|
עדי יונה (עמרי שטיין)
עדי יונה (עמרי שטיין)

בית”ר ירושלים תחזור רשמית מהפגרה לליגת העל, כשתארח מחר (ראשון, 20:30) במסגרת המחזור ה-11 את מכבי נתניה לעיני טדי מלא. קשר הירושלמים, עדי יונה, דיבר לקראת ההתמודדות מול היהלומים, זו שמגיעה אחרי השישייה ההיסטוריה שלו ושל קבוצתו על מכבי תל אביב במחזור הקודם. 

אתם אחרי פגרה ארוכה, ספר קצת על החזרה אחרי ה-2:6 על מכבי ת”א?
”היה כיף בפגרה, מסביב וגם בתוך המועדון. עכשיו אנחנו חוזרים לעבודה שלנו, יש לנו משחק קשה וחשוב מאוד”.

עדי יונה וברק יצחקי לפני מכבי נתניה

ה-2:6 יושב בראש, תצוגת הכדורגל שאולי גם מוכיחה שאתם ראויים למקום שאתם נמצאים בו?
”אני בטוח שאנחנו נזכור והקהל יזכור את המשחק הזה לעוד הרבה זמן, אבל התפקיד שלנו זה כל פעם להמציא את עצמנו מחדש”.

עדי יונה חוגג בבלומפילד (שחר גרוס)

מבחינתך מה תקרת הזכוכית של בית”ר העונה?
”אנחנו נשארים באותו ראש, לא רוצים להצהיר על דברים כאלה. הצוות מנסה להשאיר אותנו בשלנו”.

אם משווים את בית”ר לגדולות, איפה היית ממקם אתכם מבחינת האיכות?
”אנחנו מודעים ליכולות שלנו וסומכים עליהן, אך יש עוד הרבה עבודה וזה הכי חשוב”.

יום ראשון נגד נתניה, טדי יהיה מלא בכמעט 30 אלף אוהדים. אתם מרגישים בחדר ההלבשה את סדר הגודל סביב הקבוצה והמשחק הזה?
”מודעים לכל הטירוף מסביב, שמחים על זה ורוצים לקחת את זה למקומות טובים. אני בטוח שהצוות יכין אותנו בצורה הכי טובה שיש”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

אתה מכיר את יוסי אבוקסיס, נתניה זו קבוצה שעושה צרות גם במשחקי חוץ.
”זו יריבה לא קלה בכלל שהיא גם בתקופה טובה, אנחנו נתכונן הכי טוב שיש”.

הייתה תקופה שהיית ביכולת קצת פחות טובה, ועכשיו אתה חוזר לקדמת הבמה. אתה יכול לספר קצת על מה שעברת?
”להיות שחקן בית בבית”ר מצד אחד זה חלום והכי כיף בעולם, מה שחלמתי עליו כל החיים, אך עם זה באים גם דברים קשים וגם ביקורות. אני מודה לאלוהים שאני זוכה לעבור את זה בגיל צעיר, ואני בטוח שאתחשל וזה ישרת אותי בעתיד”.

