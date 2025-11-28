יום שישי, 28.11.2025 שעה 10:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1616-1513אלצ'ה10
1621-1913סביליה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

היוזמה של לאפורטה עם אגדות העבר של ברצלונה

אחרי החזרה לקאמפ נואו, הנשיא רוצה לציין את שובה של הקבוצה למוקד ההיסטוריה ויאסוף את אגדות העבר לצילום באצטדיון. וגם: המכשול ומי צפוי להגיע?

|
ספוטיפיי קאמפ נואו (IMAGO)
ספוטיפיי קאמפ נואו (IMAGO)

נשיא ברצלונה, ז'ואן לאפורטה, עובד על רעיון אסטרטגי שמיועד להעצים את חוויית חזרת הקבוצה לאצטדיון קאמפ נואו. אחרי המשחק הרשמי הראשון של ברצלונה באצטדיון המחודש מול אתלטיק בילבאו, לאפורטה מצפה להעצים את הרגע עם פרויקט שמטרתו לחזק את התדמית של המועדון.

לפי דיווחים ב'ברצלונה רזרבאט' (Catalunya Ràdio), המועדון שואף לאסוף שחקנים לשעבר מכל התקופות השונות של ברצלונה, ולהקים צילום קבוצתי באצטדיון החדש. מדובר במחווה שתסמל את "לילות התהילה" ששוחקו על מגרש הבית של המועדון. בין השמות שעליהם מדברים להיכלל בתמונה: אנדרס אינייסטה, קרלס פויול ורונאלדיניו, לצד שחקנים מהדור הנוכחי של המועדון.

תוכנית הצילום, שהוסברה בפודקאסט המועדון, כוללת תכנון של תמונה קבוצתית שתתפוס את רוח החזרה לקאמפ נואו, אצטדיון שעדיין בשלב שיפוצים חלקי. בין הדילמות שמלוות את הפרויקט נמצא גם נושא הקריטריונים לבחירת השחקנים והעלות הכוללת של היוזמה, שעלולה להיות גבוהה במיוחד בשל הצורך לשלם עבור נסיעות ולינה של השחקנים שמתגוררים מחוץ לספרד.

אנדרס אינייסטה (IMAGO)אנדרס אינייסטה (IMAGO)

לפי המידע שנמסר, המועדון מתמודד עם האתגר של ארגון לוגיסטי עבור שחקנים לשעבר שמתגוררים מעבר לים, במיוחד בדרום אמריקה, מה שמעלה את עלויות הפרויקט. "אם בסופו של דבר 150 שחקנים יקבלו הזמנה, ומתוכם 25 חיים בדרום אמריקה, העלות תהיה מאוד גבוהה", מציינים בפודקאסט.

התוכנית הראשונית הייתה לצלם את התמונה ב-2 בדצמבר, במהלך משחק ברצלונה מול אתלטיקו מדריד, אך הבעיות הלוגיסטיות, כולל התחייבויות מקצועיות ופרטיות של השחקנים, דחו את התאריך. תאריך הצילום הסופי עדיין לא נקבע, אך התוכנית מבטיחה שהתמונה תצולם "בבטחה" לפני או אחרי חופשת חג המולד.

האם צ’אבי יפתיע בתמונה?

הפודקאסט גם עסק במצבו של צ’אבי, מאמן ברצלונה לשעבר ואחת הדמויות האהובות בהיסטוריה של המועדון. לפי הדיווחים, לא פנו אליו ישירות להצטלם בתמונה, אך הוא כן קיבל פניות ממספר חברים לשעבר בקבוצה בנוגע לפרויקט.

צצ'אבי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

אחת השאלות שעלו הייתה האם צ’אבי, ששיתף פעולה עם ויקטור פונט בבחירות לנשיאות המועדון, יסכים להשתתף בתמונה שיכולה להתפרש כמחווה פוליטית לטובת לפורטה. עם זאת, מקורות בתוך המועדון מציינים כי אין כל בעיה עם השתתפותו של שבי, שכן הוא היה נוכח גם באירוע יום השנה ה-125 של המועדון, גם כאשר יחסיו עם לפורטה היו על רקע מתיחות.

למרות זאת, ההשתתפות לא נראית מובטחת. חלק מהשחקנים, כולל צ’אבי, אינם מתגוררים בקטלוניה, מה שיכול להקשות על השתתפותם בתמונה. בנוסף, על פי המידע המתקבל, ההיעדרות הצפויה היא של ליאו מסי, שהתוכנית לא כוללת את שמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */