היוזמה של לאפורטה עם אגדות העבר של ברצלונה

נשיא ברצלונה, ז'ואן לאפורטה, עובד על רעיון אסטרטגי שמיועד להעצים את חוויית חזרת הקבוצה לאצטדיון קאמפ נואו. אחרי המשחק הרשמי הראשון של ברצלונה באצטדיון המחודש מול אתלטיק בילבאו, לאפורטה מצפה להעצים את הרגע עם פרויקט שמטרתו לחזק את התדמית של המועדון.

לפי דיווחים ב'ברצלונה רזרבאט' (Catalunya Ràdio), המועדון שואף לאסוף שחקנים לשעבר מכל התקופות השונות של ברצלונה, ולהקים צילום קבוצתי באצטדיון החדש. מדובר במחווה שתסמל את "לילות התהילה" ששוחקו על מגרש הבית של המועדון. בין השמות שעליהם מדברים להיכלל בתמונה: אנדרס אינייסטה, קרלס פויול ורונאלדיניו, לצד שחקנים מהדור הנוכחי של המועדון.

תוכנית הצילום, שהוסברה בפודקאסט המועדון, כוללת תכנון של תמונה קבוצתית שתתפוס את רוח החזרה לקאמפ נואו, אצטדיון שעדיין בשלב שיפוצים חלקי. בין הדילמות שמלוות את הפרויקט נמצא גם נושא הקריטריונים לבחירת השחקנים והעלות הכוללת של היוזמה, שעלולה להיות גבוהה במיוחד בשל הצורך לשלם עבור נסיעות ולינה של השחקנים שמתגוררים מחוץ לספרד.

אנדרס אינייסטה (IMAGO)

לפי המידע שנמסר, המועדון מתמודד עם האתגר של ארגון לוגיסטי עבור שחקנים לשעבר שמתגוררים מעבר לים, במיוחד בדרום אמריקה, מה שמעלה את עלויות הפרויקט. "אם בסופו של דבר 150 שחקנים יקבלו הזמנה, ומתוכם 25 חיים בדרום אמריקה, העלות תהיה מאוד גבוהה", מציינים בפודקאסט.

התוכנית הראשונית הייתה לצלם את התמונה ב-2 בדצמבר, במהלך משחק ברצלונה מול אתלטיקו מדריד, אך הבעיות הלוגיסטיות, כולל התחייבויות מקצועיות ופרטיות של השחקנים, דחו את התאריך. תאריך הצילום הסופי עדיין לא נקבע, אך התוכנית מבטיחה שהתמונה תצולם "בבטחה" לפני או אחרי חופשת חג המולד.

האם צ’אבי יפתיע בתמונה?

הפודקאסט גם עסק במצבו של צ’אבי, מאמן ברצלונה לשעבר ואחת הדמויות האהובות בהיסטוריה של המועדון. לפי הדיווחים, לא פנו אליו ישירות להצטלם בתמונה, אך הוא כן קיבל פניות ממספר חברים לשעבר בקבוצה בנוגע לפרויקט.

צ'אבי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

אחת השאלות שעלו הייתה האם צ’אבי, ששיתף פעולה עם ויקטור פונט בבחירות לנשיאות המועדון, יסכים להשתתף בתמונה שיכולה להתפרש כמחווה פוליטית לטובת לפורטה. עם זאת, מקורות בתוך המועדון מציינים כי אין כל בעיה עם השתתפותו של שבי, שכן הוא היה נוכח גם באירוע יום השנה ה-125 של המועדון, גם כאשר יחסיו עם לפורטה היו על רקע מתיחות.

למרות זאת, ההשתתפות לא נראית מובטחת. חלק מהשחקנים, כולל צ’אבי, אינם מתגוררים בקטלוניה, מה שיכול להקשות על השתתפותם בתמונה. בנוסף, על פי המידע המתקבל, ההיעדרות הצפויה היא של ליאו מסי, שהתוכנית לא כוללת את שמו.