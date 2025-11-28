יום שישי, 28.11.2025 שעה 21:39
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
264-911יוון1
271-931טורקיה2
262-831פורטוגל3
279-921אוקראינה4
264-741ספרד 5
278-861הולנד6
282-891הונגריה7
276-811איסלנד8
286-901סרביה9
293-941אסטוניה10
288-891ליטא11
194-931סלובניה12
189-881בריטניה13
190-861שוויץ14
181-761איטליה 15
189-821פינלנד16
186-781לטביה17
174-641דנמרק18
192-791גאורגיה19
183-621מונטנגרו20
193-711בוסניה21
191-641רומניה22
00-00אוסטריה23
00-00בלגיה24
00-00גרמניה25
00-00ישראל26
00-00פולין27
00-00צרפת28
00-00צ'כיה29
00-00קפריסין30
00-00קרואטיה31
00-00שבדיה32

רבע 3, 04:40: גרמניה - ישראל 38:64

מוקדמות מונדובאסקט, מחזור 1: החבורה של בית הלחמי מציגה משחק הגנה נרפה, כשהגרמנים הצליחו לברוח ליתרון דו ספרתי משמעותי עם ריצה טובה ברבע השני

|
איסאק בונגה וגור לביא במאבק (IMAGO)
איסאק בונגה וגור לביא במאבק (IMAGO)

זמן לעשות היסטוריה. נבחרת ישראל בכדורסל משחקת בשעה זו נגד אלופת אירופה, נבחרת גרמניה, במסגרת המחזור הראשון של מוקדמות מונדובאסקט 2027. רק פעמיים שחקנים בכחול לבן השתתפו בגביע העולם, ב-1954 וב-1986, זאת מתוך 15 אליפויות שהתקיימו עד כה. החבורה של אריאל בית הלחמי מתחילה הערב (שישי) במסע שלה להיות הנבחרת השלישית שתיכנס לספרים.

ישראל מגיעה לטורניר לאחר משחקי היורובאסקט בקיץ האחרון. אז באליפות אירופה, בית הלחמי וחניכיו הצליחו להעפיל לשלב שמינית הגמר כשבדרך היו ניצחונות גדולים על צרפת ובלגיה, אבל במעמד 16 האחרונות הם נעצרו מול יוון. היוונים הגיעו עד לגמר ונכנעו לטורקיה, שהפסידה לגרמנים על התואר.

היריבה היום של הנבחרת היא אלופת היבשת כאמור, ואף זכתה במונדובאסקט הקודם בשנת 2023, כלומר היא גם אלופת העולם. החניכים של אלכס מומברו יכוונו שוב הכי גבוה שאפשר ויהוו אתגר לא פשוט בכלל לישראלים, בטח כמשוכה ראשונה בתחרות. במפגשי הנבחרות לאורך ההיסטוריה, גרמניה עם 5 ניצחונות לעומת 2 של ישראל.

מבחינת שיטת ההעפלה – 32 הנבחרות שהעפילו לשלב המוקדמות (24 המשתתפות ביורובאסקט, ועוד 8 מהשלב המוקדם) מחולקות ל-8 בתים של ארבע קבוצות. כל נבחרת משחקת שני משחקים נגד שאר המשתתפות (בית וחוץ), כשלשלב הבא עולות שלושת הראשונות בכל בית. 

בשלב המוקדמות השני כל בית מתאחד עם מקבילו כך שנוצרים לנו ארבעה בתים של שש, ומאזן הנקודות והסלים של כל נבחרת נשמר מהשלב המוקדם. גם כאן כל נבחרת משחקת שני משחקים מול שאר משתתפות הבית, כשלבסוף שלושת המדורגות הגבוהות ביותר יקבלו את הכרטיס הנכסף לגביע העולם בקטאר.

רבע ראשון: 22:26 לגרמניה

חמישייה גרמניה: איסק בונגה, אוסקר דה סילבה, מלטה דלאו, ג׳סטס הולטס, דיוויד קרמר.

חמישייה ישראל: תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, רומן סורקין ועידן זלמנסון.

# 10:00-5:00: ישראל פתחה טובה עם 0:5 מהיר, אך קרמר קלע שלשה והגרמנים חזרו ופתחו בריצה טובה ועלתה ליתרון קל של ארבע נקודות, אחרי טעויות הגנתיות קריטיות בצד הישראלי.

# 5:00-0:00: הגרמנים המשיכו בריצה הטובה והצליחו לעלות ליתרון שבע נקודות אחרי רצף שלשות. קרינגטון הצליח לצמק עם שתי שלשות והישראלים חזרו. לקראת סיום הרבע, הגרמנים הצליחו לברוח מעט וסיימו ביתרון ארבע את הרבע הראשון.

רבע שני: 31:50 לגרמניה

# 10:00-5:00: החבורה של בית הלחמי מציגה משחק הגנה נרפה, ולא יורדים בזמן, כשהגרמנים הצליחו לברוח ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק ועלו ליתרון שיא של 12 הפרש אחרי ריצת 0:8. 

# 5:00-0:00: אחרי שתי דקות חלשות התקפית של שתי הנבחרות, הגרמנים חזרו להשתלט על הקצב, ניצלו חוסר ריכוז אצל ישראל ופתחו בריצת 3:12 בדרך ליתרון 19 בסוף הרבע השני.

