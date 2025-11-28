יום שישי, 28.11.2025 שעה 10:25
כדורגל ישראלי

"המשחק מול טבריה הוא הכי חשוב שלנו העונה"

ריינה שעם נקודה בלבד העונה תפגוש את הקבוצה של חודדה מחר (18:30), המאמן האדיה: "יש לנו הזדמנות להתחיל דרך חדשה". שכר ייעדר, וגם: ההרכב המשוער

|
אדהם האדיה (שחר גרוס)
אדהם האדיה (שחר גרוס)

כאשר היא עם נקודה אחת בלבד מתוך 30 נקודות אפשריות, בני ריינה תארח מחר (שבת, 18:30) את עירוני טבריה למשחק קריטי לו יהיו השלכות משמעותיות על עתיד הקבוצה בליגת העל.

המאמן אדהם האדיה יאלץ להסתדר ללא החלוץ מוחמד שכר, שלא התאושש מפציעה וכמובן ללא אנטוניו ספר, שהפציעה שלו מאז המשחק מול בית"ר ירושלים מהווה מכה מקצועית קשה לקבוצה. הזרים ג'וזה קוריה וזה טורבו ימשיכו לשחק בחוד ההתקפה, בניסיון לייצר יותר מצבי כיבוש.

אדהם האדיה: "אנחנו אחרי פגרה שבאה לנו טוב. התכוננו טוב למשחק. עבדנו טוב בכל המישורים. זה המשחק הכי חשוב שלנו העונה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לבוא הכי מוכנים למשחק, לשחק כדורגל ולקחת את הנקודות. סוף סוף קיבלנו לא מעט שחקנים שהיו פצועים ומכאן אנחנו צריכים לעשות את העבודה. ברור לנו שהמצב שלנו לא טוב, לכן כל משחק הוא חשוב וכל הזמן יש לנו הזדמנות לחזור ולתקן, ועכשיו יש לנו הזדמנות לעשות את זה ולהתחיל דרך חדשה".

שחקני מכבי בני ריינה (שחר גרוס)שחקני מכבי בני ריינה (שחר גרוס)

הקשר סער פדידה התייחס למשחק ואמר: "מצפה לנו משחק לא פשוט מול טבריה. אנחנו אחרי תקופה לא פשוטה. הפגרה עשתה לנו טוב. עשינו מחנה קצר ואנחנו צריכים שהקהל יבוא ויתמוך בנו כדי לצאת בע"ה לדרך חדשה".

ההרכב המשוער: גד עמוס, מילאדין סטביאנוביץ', עאיד חבשי, אלקסה פייץ', עבדאאלה ג'אבר, איהב גנאים, סער פדידה, נבו שדו, עמונאל בנדה, ג'וזה קוריה וזה טורבו.

/* LAST / NEXT ROUNDs */