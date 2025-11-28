אבו עביד יחזור להגנה, מירניאן יפתח במקום חורי

כאשר היא בסך הכל במרחק שתי נקודות פחות מהפועל תל אביב שנמצאת במקום החמישי, בני סכנין רוצה להמשיך בקו ההתקדמות ולנסות לנצח בהר הגעש בבלומפילד מחר (שבת, 17:30), ובכך להידבק לחבורת הצמרת. במהלך פגרת הנבחרת והשזרוע, בסכנין יצאו למחנה אימונים באילת ועשו את כל ההכנות למשחק עם סגל מלא.

שרון מימר מתכנן שני שינויים בהרכב לעומת ההרכב שפתח בתיקו מול מכבי חיפה. הקפטן איאד אבו עביד חוזר למרכז ההגנה על חשבון מארון גנטוס, שיירד לספסל. שינוי שני יהיה בחלק הקדמי כאשר אריתור מיראניאן יפתח על חשבון בסיל חורי.

מי שלאחרונה מפגין יכולת טובה וימשיך לקבל קרדיט כמגן ימני הוא אלון אזוגי, לגביו בסכנין רוצים לשבת ולהציע למגן להאריך את החוזה במספר שנים נוספות. עדן שמיר שהפך להיות הברומטר של הקבוצה ימשיך במרכז הקישור, יחד עם עומר אבוהב ומתיו אנים.

איאד אבו עביד (עמרי שטיין)

הקשר גליד אוטאנגה שעד כה הורחק בשני משחקים שונים בליגה, ימשיך בספסל. בחלק הקדמי יפתחו גבייר בושאנק ואחמד סלמן שישחקו לצד מיראניאן: "מצפה לנו משחק חוץ קשה מאד מול הפועל ת"א שעושה עד כה עונה טובה. זה משחק על 6 נקודות ונעשה הכל לנצח בו", אמרו במועדון.

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוציץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, מתיו אנים, גבייר בושאנק, אחמד סלמן ואריתור מריאניאן.