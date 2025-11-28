"מקווה להמשכיות, גדראני מתאמן באופן מלא"

בית”ר ירושלים יצאה לפגרה עם 2:6 היסטורי על מכבי תל אביב, כשבראשון היא תחזור למשחקי ליגת העל עם מפגש נגד מכבי נתניה בטדי שצפוי להיות מלא. לקראת ההתמודדות מול היהלומים, מאמן הירושלמים ברק יצחקי דיבר היום (שישי) במסיבת עיתונאים.

למאמן שמנצח את מכבי ת”א 2:6 ויוצא לפגרה, זה טוב או לא טוב?

”זו שאלה שעולה הרבה וכל אחד יכול לפרש את זה איך שהוא רוצה. בסוף זו עובדה, הייתה פגרה והתרכזנו במה שאנחנו צריכים לעשות ובמה שתלוי בנו, כדי להגיע הכי מוכנים לנתניה”.

מול מכבי ת”א, התוצאה והיכולת הפתיעו אותך? או שהבנת שמשהו טוב קורה וזה לגיטימי לנצח 2:6?

”זה כבר היה ואנחנו צריכים להסתכל קדימה, לא צריך להיות באופוריה אחרי משחקים טובים ולא להיכנס למרה שחורה אחרי תוצאות פחות טובות. זה קרה לנו העונה וידענו לצאת מזה, אני מקווה שבראשון נוכיח המשכיות. זאת הגדולה של קבוצה, לדעת להתאושש ממכות לא פשוטות ומצד שני לחזור למסלול מהר מאוד אחרי אופוריה”.

בית"ר ירושלים חוגגת בבלומפילד (שחר גרוס)

זה משחק (ה-2:6) שיכול לתת לך להבין שיש קבוצה הרבה יותר טובה ממה שאנשים חושבים מבחינת הציפיות, זה אמור לפתח איזו ציפייה?

”תלוי איך אתה מסתכל על זה. אני עדיין חושב שאנחנו רק בתחילת הדרך וכמו שידענו לייצר משחקים נהדרים, היו לנו גם נפילות. אלה דברים שאתה לא רוכש אותם ברגע, אלא עובד בשבילם קשה, מחדיר אמונה לשחקנים ומנסה לייצר המשכיות. זה דבר חשוב שגם ממקום של “היי” נבוא לעשות את העבודה”.

אתה מסתכל על סדרת המשחקים בשבועות הקרובים הזה, או שבאמת אתה מתרכז רק בנתניה ובאבוקסיס, שיודעים לעשות בעיות.

“אני מסתכל על המשחק הקרוב. יש לנו סדרת משחקים מאוד אינטנסיבית בשבועות הקרובים, אבל יש לנו סגל מספיק טוב ואנחנו מתאמנים קשה כדי שהשחקנים יוכלו לשחק גם שלושה משחקים בשבוע”.

יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

בשבועיים-שלושה האחרונים מתפרסמים כל מיני שמות של מועמדים לבית”ר, זה קורה בגלל המטרות שאולי תציבו לעצמכם בינואר או שזה לא קשור?

”יש מי שעובד על הדברים האלה, אלה שאלות למנהל המקצועי שעושה עבודה טובה”.

אתה יכול לשתף על מצבם של ירין לוי ולוקה גדראני?

”גדראני כבר מתאמן באופן מלא, לא תקופה ארוכה, אבל הוא נראה ומרגיש הרבה יותר טוב. עדיין לא במאה אחוז. אם היינו מסתכלים אחרי הפציעה וחשבנו שהרע מכל קרה, לשמחתי אנחנו אחרי זה. ירין בתהליך שיקום עדיין”.

לוקה גדראני (עמרי שטיין)

טדי יהיה מלא מול נתניה והמשטרה אפשרה לעוד אוהדים להגיע, אתם מרגישים שמשהו טוב קורה בעונה הזו?

”אני מרגיש את זה מהרגע הראשון שהגעתי לכאן, גם עצם זה שמדברים על בית”ר בצמרת עם מכבי ת”א, הפועל ב”ש ושאר הקבוצות הגדולות. כמובן שהתקציבים הם לא קרובים בכלל לשלנו, הקבוצה בשנים האחרונות לא הייתה במעמדי הצמרת ואני שמח שאנחנו שם. לאט לאט נדחוף את עצמנו לקצה, כמה שנהיה יותר קרובים הדברים ייראו אחרת”.