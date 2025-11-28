קבוצה שלמה נענשה בגלל הפניית גב לדי מריה

רוסאריו סנטרל של אנחל די מריה סיימה עם מספר הנקודות הגבוה ביותר בשלב הראשון של העונה בארגנטינה והוכתרה במפתיע לפני מספר ימים כאלופת השנה בליגה, תואר חדש עליו החליטו בהתאחדות הארגנטינאית מהרגע להרגע – כאשר המועדון קיבל את הגביע בטקס סגור בלי הודעה מוקדמת.

שאר הקבוצות לא אהבו כמובן את ההחלטה השנויה במחלוקת ואסטודיאנטס לקחה את העניין צעד קדימה לפני כמה ימים. המועדון הסכים לעשות מסדר כבוד לשחקני רוסאריו סנטרל טרם המשחק בניהן, כפי שביקשו ממנו, אך ברגע ששחקני אלופת השנה החלו לצעוד בין שחקני אסטודיאנטס, האחרונים הפנו את גבם באקט מחאה וכל זה מול הקהל של הקבוצה מסנטה פה.

בהתמודדות עצמה, אסטודיאנטס ניצחה 0:1 והדיחה את רוסאריו סנטרל בדרך לשלב הבא. אלא שעכשיו ארגנטינה שוב סוערת לאור אותו המקרה, כשההתאחדות בארגנטינה הגיבה עם עונשים קשים לקבוצה על הטריק המתוחכם, הן לשחקנים והן לנשיא המועדון שהוא כוכב העבר חואן סבסטיאן ורון.

אנחל די מריה באותו משחק מול אסטודיאנטס (IMAGO)

העונשים שהוטלו על המועדון וחבריו, שייכנס לתוקף במהלך התחרות של השנה הבאה כדי לא להשפיע על ההתקדמות של הקבוצה השנה, כוללים השעיה של שישה חודשים לחואן סבסטיאן ורון, "פעילויות הקשורות לכדורגל". 12 שחקנים, ה-11 שפתחו בהרכב והפנו את הגב ועוד שחקן שעשה זאת מן הספסל, קיבלו השעיה לשני משחקים.

וזה לא נגמר כאן. קפטן אסטודיאנטס, סנטיאגו מיסאאל נונייז, קיבל גם סנקציה אישית שנוגעת אליו בלבד, כזו שתמנע ממנו לשרת כקפטן של כל קבוצה רשמית למשך שלושה חודשים. כאמור, הכל ייכנס לתוקף רק מהחלק החדש של תחרות הליגה בשנת 2026.