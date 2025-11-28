העמדות בהן פליק ביקש חיזוק מהנהלת ברצלונה

ברצלונה כבר הרגישה שהיא נכנסת לתקופה טובה מחדש אחרי ה-0:4 על אתלטיק בילבאו בליגה, במשחק החזרה לקאמפ נואו המשופץ. אלא שאז הגיע אותו משחק בסטמפורד ברידג’, בו הקטלונים התרסקו עם 3:0 כואב לצ’לסי בליגת האלופות. מכאן ולאור פתיחת העונה המאתגרת, ברור להאנזי פליק שיש לחזק את הקבוצה – כשלפי דיווח בספרד, הוא כבר סיכם עם ההנהלה על העמדות לחיזוק לקראת העונה הבאה.

מדובר ברכש שככל הנראה יכוונו אליו בקיץ, אם כי את אחת העמדות ינסו להביא כבר בינואר הקרוב למרות שבמועדון יודעים שהסיכוי קלוש ומדובר בבלם עם רגל שמאל. אחרי עזיבתו של איניגו מרטינס, לבארסה לא נותרו בלמים שמאליים בסגל, מה גם שהבאסקי שעבר לאל נאסר היה זה שהכתיב את קו ההגנה הגבוה של המאמן הגרמני ובלעדיו השיטה של הבלאוגרנה נראית פחות טוב משמעותית.

לפי ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, האופציות של ברצלונה לעמדת הבלם הן: גונסלו אינאסיו (ספורטינג ליסבון), מוריו (נוטינגהאם פורסט), ניקו שלוטרבק (דורטמונד), בנדטי (פלמייראס) ומארק גהי (קריסטל פאלאס), שיהפוך לשחקן חופשי ביוני. כאמור, בעיות הפייר פליי הפיננסי שאלופת ספרד עדיין מתמודדת איתן, בנוסף לאפשרויות הדלות באותה עמדה אחורית, מורידים את הסיכוי שמישהו מן המוזכרים באמת יגיע בחורף הזה לאדומים כחולים.

האנזי פליק (IMAGO)

העמדה הנוספת שפליק מחפש חיזוק בה היא חלוץ ה-9. עתידו של רוברט לבנדובסקי דובר רבות לאחרונה והפולני נקשר למעברים כאלה ואחרים, אך בכל מקרה, גילו המתקדם (יחגוג 38) והחוסרים בסגל, לא מותירים לבארסה ברירה אלא למצוא חוד אחר להתקפה. חוליאן אלברס מוערך מאוד, אך מחירו סביר להניח יהיה גבוה מדי. אופציית הארי קיין עלתה גם היא לכותרות לא פעם בתקופה זו, כשחלוץ באיירן מינכן כבר די הבהיר כי סביר להניח שהוא לא יעזוב כל כך מהר את גרמניה, למרות שיש לו סעיף שחרור של 65 מיליון אירו. השם האחרון הוא ארלינג הולאנד, אבל גם כאן העניין נראה כמו חלום בלתי אפשרי.

ומה לגבי הכנפיים? העמדה השלישית שקואץ’ האנזי רוצה להתחזק בה היא דווקא בקיצוני. האפשרות למימוש אופציית הרכישה של מרקוס ראשפורד, שנקבעה על 30 מיליון אירו, נמצאת על הפרק, אך בסופו של דבר זה יהיה תלוי בהערכת ביצועיו של האנגלי בסוף העונה. רפאל לאאו של מילאן הוא שם חוזר נוסף. המועדון צריך להיות מוכן גם למקרה שראפיניה יחליט לעזוב בקיץ, בעוד ערב הסעודית ממשיכה לפתות אותו.