יום שישי, 28.11.2025 שעה 09:30
כדורגל עולמי

העמדות בהן פליק ביקש חיזוק מהנהלת ברצלונה

המאמן הגרמני סיכם עם המועדון על בלם שמאלי, חלוץ ואפילו שחקן כנף. שחקני פרמייר ליג, רכישת מושאלים וכוכבים נוספים: כל האופציות שכרגע על הכוונת

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

ברצלונה כבר הרגישה שהיא נכנסת לתקופה טובה מחדש אחרי ה-0:4 על אתלטיק בילבאו בליגה, במשחק החזרה לקאמפ נואו המשופץ. אלא שאז הגיע אותו משחק בסטמפורד ברידג’, בו הקטלונים התרסקו עם 3:0 כואב לצ’לסי בליגת האלופות. מכאן ולאור פתיחת העונה המאתגרת, ברור להאנזי פליק שיש לחזק את הקבוצה – כשלפי דיווח בספרד, הוא כבר סיכם עם ההנהלה על העמדות לחיזוק לקראת העונה הבאה.

מדובר ברכש שככל הנראה יכוונו אליו בקיץ, אם כי את אחת העמדות ינסו להביא כבר בינואר הקרוב למרות שבמועדון יודעים שהסיכוי קלוש ומדובר בבלם עם רגל שמאל. אחרי עזיבתו של איניגו מרטינס, לבארסה לא נותרו בלמים שמאליים בסגל, מה גם שהבאסקי שעבר לאל נאסר היה זה שהכתיב את קו ההגנה הגבוה של המאמן הגרמני ובלעדיו השיטה של הבלאוגרנה נראית פחות טוב משמעותית.

לפי ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, האופציות של ברצלונה לעמדת הבלם הן: גונסלו אינאסיו (ספורטינג ליסבון), מוריו (נוטינגהאם פורסט), ניקו שלוטרבק (דורטמונד), בנדטי (פלמייראס) ומארק גהי (קריסטל פאלאס), שיהפוך לשחקן חופשי ביוני. כאמור, בעיות הפייר פליי הפיננסי שאלופת ספרד עדיין מתמודדת איתן, בנוסף לאפשרויות הדלות באותה עמדה אחורית, מורידים את הסיכוי שמישהו מן המוזכרים באמת יגיע בחורף הזה לאדומים כחולים.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

העמדה הנוספת שפליק מחפש חיזוק בה היא חלוץ ה-9. עתידו של רוברט לבנדובסקי דובר רבות לאחרונה והפולני נקשר למעברים כאלה ואחרים, אך בכל מקרה, גילו המתקדם (יחגוג 38) והחוסרים בסגל, לא מותירים לבארסה ברירה אלא למצוא חוד אחר להתקפה. חוליאן אלברס מוערך מאוד, אך מחירו סביר להניח יהיה גבוה מדי. אופציית הארי קיין עלתה גם היא לכותרות לא פעם בתקופה זו, כשחלוץ באיירן מינכן כבר די הבהיר כי סביר להניח שהוא לא יעזוב כל כך מהר את גרמניה, למרות שיש לו סעיף שחרור של 65 מיליון אירו. השם האחרון הוא ארלינג הולאנד, אבל גם כאן העניין נראה כמו חלום בלתי אפשרי.

ומה לגבי הכנפיים? העמדה השלישית שקואץ’ האנזי רוצה להתחזק בה היא דווקא בקיצוני. האפשרות למימוש אופציית הרכישה של מרקוס ראשפורד, שנקבעה על 30 מיליון אירו, נמצאת על הפרק, אך בסופו של דבר זה יהיה תלוי בהערכת ביצועיו של האנגלי בסוף העונה. רפאל לאאו של מילאן הוא שם חוזר נוסף. המועדון צריך להיות מוכן גם למקרה שראפיניה יחליט לעזוב בקיץ, בעוד ערב הסעודית ממשיכה לפתות אותו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */