יום שישי, 28.11.2025 שעה 08:05
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

ירדן גרזון קלעה 8 נקודות בניצחון של מרילנד

השחקנית הישראלית תרמה גם 2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, קבוצתה מחצה ב-57 הפרש. 2 נקודות לאלון מיכאלי שעזר לקולורדו להישאר מושלמת, דוברת לא שותף

ירדן גרזון (IMAGO)
ירדן גרזון (IMAGO)

ליגת המכללות בארצות הברית ממשיכה להתקדם, כאשר הלילה (בין חמישי לשישי) קיבלנו עוד כמה משחקים של קבוצות עם נציגים ישראלים, בגברים ובנשים.

# ירדן גרזון שוב הייתה חלק מהניצחון של מרילנד, עם שמונה נקודות, שני ריבאונדים ושלושה אסיסטיים וכל זה ב-20 דקות על הפרקט. הטרפינס מחצו 38:95 את הופסטרה פרייד, בדרך להישאר במאזן מושלם של 0:9 עד כה העונה.

# אלון מיכאלי קלע שתי נקודות, סיפק אסיסט אחד ושני ריבאונדים בניצחון של קולורדו בה הוא משחק, עם 69:79 על סן פרנסיסקו. הישראלי וחבריו מושלמים עם מאזן 0:6.

# נועם דוברת לא שותף בהפסדה של מיאמי, שנכנעה 72:62 לבריגהאם יאנג.

