ירדן גרזון קלעה 8 נקודות בניצחון של מרילנד

ליגת המכללות בארצות הברית ממשיכה להתקדם, כאשר הלילה (בין חמישי לשישי) קיבלנו עוד כמה משחקים של קבוצות עם נציגים ישראלים, בגברים ובנשים.

# ירדן גרזון שוב הייתה חלק מהניצחון של מרילנד, עם שמונה נקודות, שני ריבאונדים ושלושה אסיסטיים וכל זה ב-20 דקות על הפרקט. הטרפינס מחצו 38:95 את הופסטרה פרייד, בדרך להישאר במאזן מושלם של 0:9 עד כה העונה.

# אלון מיכאלי קלע שתי נקודות, סיפק אסיסט אחד ושני ריבאונדים בניצחון של קולורדו בה הוא משחק, עם 69:79 על סן פרנסיסקו. הישראלי וחבריו מושלמים עם מאזן 0:6.

# נועם דוברת לא שותף בהפסדה של מיאמי, שנכנעה 72:62 לבריגהאם יאנג.