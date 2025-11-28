רועי הובר: עלייה לאליפות העולם זה יעד ריאלי

נבחרת ישראל תחל היום (שישי, 20:30) את דרכה במוקדמות אליפות העולם בכדורסל באולם גרמניה שם תפגוש את אלופת אירופה המכהנת ומאמנה אלכס מומברו, שסיפורו בקיץ האחרון נע על הגבול הדק שבין הרואיות להקרבה בלתי נתפסת, לאחר שעמד על הקווים כשאינו בקו הבריאות ולאחר האליפות אף אושפז לתקופה עד לכשהחלים. נבחרת ישראל מבחינתה עשתה אליפות אירופה טובה, אך הדבר החיובי והמבורך מבחינתה ערב המשחק מול גרמניה הוא שהיא לא מפחדת להצהיר ולכוון לאן שצריך.

חלון המשחקים הנוכחים יפגיש את חניכיו של אריאל בית הלחמי גם עם קרואטיה ביום שני, ובינתיים, לקראת המשחק מול גרמניה, תפסנו ב-ONE את רועי הובר לראיון קצר בו הוא התייחס למצב הנבחרת, לשיתוף הפעולה החדש-ישן וחייבים לציין – כזה שמחמם את הלב, עם תמיר בלאט, לאחר שהפעם הקודמת ששניהם לבשו את הגופייה של אותה הקבוצה הייתה אשר שיחקו באבן יהודה אצל ארז דגן עידנים. הובר התייחס לחבירה המחודשת לאור העבר המשותף שלהם יחדיו, כמו גם לקשיים שנובעים מכך ששחקנים הצטרפו בעצם רק אתמול בערב לנבחרת, כך שלקחת חלק בהכנה באמת הם לא יכולים היו לקחת.

אתה מגיע לחלון הנבחרות בעיצומה של עונה שנראית טוב מבחינת הפועל ירושלים. איך מצב הרוח לקראת החלון? איך האווירה בנבחרת?

"מצב הרוח בנבחרת ממש טוב, יש אווירה טובה כמו תמיד בנבחרת. אנחנו שמחים להיות ביחד. תמיד יש משהו מיוחד בלהיות חלק מנבחרת ישראל, וזה בא לידי ביטוי גם הפעם, אני מקווה שנדע לתרגם את זה על הפרקט בחלון הקרוב".

רועי הובר (רדאד ג'בארה)

קיבלתם שחקנים מהקבוצות שלהן באיחור בגלל לוח המשחקים בתחרויות האירופיות לקראת המשחק הראשון הערב, איך מתמודדים עם הקושי הזה ומה באמת אפשר לעשות במספר השעות שלכם יחדיו כדי להצליח במשימה?

"כן, אנחנו מקבלים חלק מהשחקנים באיחור. מן הסתם זה לא אידיאלי ולא פשוט, אבל אנחנו מכירים האחד את השני ואנחנו נצטרך להתפקס על הדברים ביחד ולבוא מוכנים למשחק. זה קושי שמרבית הנבחרות חוות אותו, וצריך לדעת להתמודד עם זה. בסוף כולנו צריכים לעבוד כקבוצה אחת ולעשות את מה שנדרש מאיתנו על מנת לנצח. קשה מאד לעבוד על דברים בזמן המועט שיש לנו, לכן צריך תמיד לחזור ליסודות ולדברים שאנחנו רגילים לעשות".

לראשונה מזה עידנים אתה ותמיר מאחדים כוחות תחת אותה גופיה, תחילה ספר לנו על אותה התקופה שלכם יחדיו, איך אתה זוכר אותה?

"אני שמח שתמיר איתנו בנבחרת, לי ולתמיר יש היכרות של הרבה שנים ואנחנו חברים טובים. היו לנו תקופות מדהימות ביחד ואין לי ספק שהוא יתרום לנו הרבה. תמיד כשאני נזכר בתקופה שלנו יחד כנערים זה מעלה זיכרונות נעימים, חוויות והרבה רגעים שמחים. להגיע מהמקום בו התחלנו לנבחרת ישראל זה באמת מרגש, ואני בטוח שאנחנו נוכל לשחזר את ההצלחות שלנו יחד גם בנבחרת, זה יכול להיות מדהים".

תמיר בלאט ורועי הובר (אורן בן חקון)

ראינו ששיפרת את הקליעה מרחוק בשנים האחרונות לרמה שאסור לתת לך את ההזדמנות לזרוק. מה נדרש ממך ואיך עשית זאת?

"אני עובד המון על הקליעה, זה משהו ששמתי לעצמי למטרה ואני שמח שזה בא לידי ביטוי. המטרה זה לשמור על האחוזים האלה ולהמשיך לפתח את הקליעה ככלי מרכזי במשחק שלי. היום בכדורסל המודרני אנחנו רואים שקליעה מהשלוש זה אחד הכלים הכי בולטים שיש לגארדים, ככה שמבחינתי זה משהו שאני ארצה להמשיך לפתח".

מה המטרות לחלון?

"אנחנו משחקים מול גרמניה וקרואטיה, כמובן שאנחנו תמיד רוצים לנצח אבל, זה לא יהיה פשוט. המטרה הראשונה שלנו היא גרמניה ולאחר מכן הצוות המקצועי יכין אותנו למשחק נגד קרואטיה. מן הסתם גרמניה היא אלופת אירופה ואלופת עולם וגם בסגל הזה במשחק ביתי היא עדיין נחשבת לפייבוריטית. ברור שקודם כל אנחנו צריכים להעפיל לשלב הבתים השני, וכמובן לעשות זאת עם מאזן מוצלח ככל הניתן בכדי לשמור על סיכויי העפלה לאליפות העולם".

אריאל בית הלחמי (ראובן שוורץ)

מה יהיה ריאלי לדעתך?

"אני חושב שעלייה לאליפות העולם זה יעד ריאלי שהוצב על ידי ראשי הנבחרת והאיגוד, יש לנו עוד דרך ארוכה לעבור עד לשם אבל אני בהחלט חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה. ניצחון חוץ על גרמניה ייתן לנו דחיפה גדולה לעמוד במשימה שלנו".

מה החוזקות שלכם והחולשות שלכם בחלון הנוכחי?

"אני חושב שכמו כל נבחרת ישראל, החוזקות שלנו זה משחק מהיר, קריאת מצבים, יש הרבה מאד חכמה בנבחרת שלנו. אני גם חושב שיש פה שלד שרץ כמה שניים ביחד וזה יכול לסייע לנו. בסוף אנחנו נבחרת ישראל ואנחנו צריכים להביא את האופי הישראלי וסגנון המשחק הישראלי שמלווה את הנבחרת שלנו".