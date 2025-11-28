יום שישי, 28.11.2025 שעה 07:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

רוס קסטין יגיע כבר למשחק מול בית"ר ירושלים

כפי שפורסם ב-ONE, בעלי מכבי נתניה ינחת בראשון לביקורו השני מאז רכש את הקבוצה וינכח גם מול אשדוד. אבוקסיס צפוי לשמור על ההרכב שניצח את ריינה

|
רוס קסטין (רועי כפיר)
רוס קסטין (רועי כפיר)

עכשיו זה סופי: כפי שפורסם ב-ONE, בעלי מכבי נתניה רוס קסטין ינחת ביום ראשון בישראל וצפוי להגיע למשחק החשוב באותו היום מול בית”ר ירושלים באצטדיון טדי.

קסטין, יגיע לביקורו השני בישראל מאז רכש את הקבוצה, כאשר הוא צפוי להגיע בין השאר עם עוד מספר אנשים, ולשהות גם במשחק הביתי מול מ.ס אשדוד, באמצע השבוע.

מטרת הביקור היא בעיקר להראות נוכחות, כאשר קסטין, שמעורב בנעשה בחיי היומיום של הקבוצה, רוצה גם להראות את עצמו ובין השאר גם להיות מעורב במספר תהליכים שעוברת הקבוצה.

נתניה המשיכה אתמול (חמישי) בהכנות לקראת המשחק, כשהתאמנה במגרש באבן יהודה עקב שזרוע במתחם האימונים. המאמן יוסי אבוקסיס צפוי לשמור על ההרכב שניצח את מכבי בני ריינה לפני הפגרה והוא ייהנה מסגל מלא למעט מקסים פלקושצ’נקו הפצוע.

