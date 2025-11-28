רוס קסטין יגיע כבר למשחק מול בית"ר ירושלים

עכשיו זה סופי: כפי שפורסם ב-ONE, בעלי מכבי נתניה רוס קסטין ינחת ביום ראשון בישראל וצפוי להגיע למשחק החשוב באותו היום מול בית”ר ירושלים באצטדיון טדי.

קסטין, יגיע לביקורו השני בישראל מאז רכש את הקבוצה, כאשר הוא צפוי להגיע בין השאר עם עוד מספר אנשים, ולשהות גם במשחק הביתי מול מ.ס אשדוד, באמצע השבוע.

מטרת הביקור היא בעיקר להראות נוכחות, כאשר קסטין, שמעורב בנעשה בחיי היומיום של הקבוצה, רוצה גם להראות את עצמו ובין השאר גם להיות מעורב במספר תהליכים שעוברת הקבוצה.

נתניה המשיכה אתמול (חמישי) בהכנות לקראת המשחק, כשהתאמנה במגרש באבן יהודה עקב שזרוע במתחם האימונים. המאמן יוסי אבוקסיס צפוי לשמור על ההרכב שניצח את מכבי בני ריינה לפני הפגרה והוא ייהנה מסגל מלא למעט מקסים פלקושצ’נקו הפצוע.