"ליון מחצה את מכבי ת"א", "בלי מאמץ בכלל"

18 ימים עברו מאז שמכבי תל אביב חטפה 6:2 נגד בית”ר ירושלים, שם כל הגולים הגיעו במחצית שנייה מהרעות בתולדות המועדון. 18 ימים לאחר מכן, ואתמול (חמישי) הצהובים שוב עלו לכר הדשא, רק כדי לקבל עוד שישייה עם 6:0 משפיל מאוד נגד ליון בליגה האירופית.

גם בצרפת לא ריחמו על מכבי ת”א, כאשר ב’לאקיפ’ רשמו: “שליטה מוחלטת של ליון, הקבוצה הצרפתית שייטה בקלות מול מכבי ת”א, היא שאגה מהפתיחה ותקפה ללא הפסקה, כשלרגע לא היה ניתן לערער על העליונות המוחלטת נגד הקבוצה מישראל, מכבי ת”א לא היוותה יריב באף שלב”.

בפוט מרקאטו המקומי הוסיפו: “ליון לא התאמצה ומחצה את מכבי תל אביב. הצרפתים פירקו את היריבה בסרביה. ראינו הופעה מושלמת של ליון, מאסטרקלאס, לא פחות. אחת ההופעות המרשימות של הקבוצה בשנים האחרונות ללא ספק”.