יום שישי, 28.11.2025 שעה 00:47
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
14454-5987עירוני ר"ג
11497-5337הפועל לב י-ם
11533-5537אליצור חולון
11478-4887הפועל ראשל"צ
11517-5157 מכבי כרמיאל בית הכרם
9415-4336מכבי בנות אשדוד
9421-4326מכבי חיפה
8586-4867הפועל ב"ש/דימונה
7479-3916בנות פ"ת
5320-2714אליצור רמלה

מרשים: רמלה עלתה ל-32 האחרונות של היורוקאפ

החבורה של טל נתן ניצחה 62:64 את גרניקה ויזקאיה וחגגה כל הדרך בדרך להישג והעלייה לשלב הבא. המאמן: "אני שמח, מקווה שהניצחון הזה יחזיר חיוך"

|
שחקניות אליצור רמלה (יח
שחקניות אליצור רמלה (יח"צ אלימור רמלה)

אליצור רמלה לא דמיינה פתיחת עונה כזאת עם שלושה הפסדים בליגה והחלפת מאמן בשלב כזה מוקדם, כשהיא הייתה במשבר עד לא מזמן וטל נתן מונה למאמן רק לפני 3 שבועות, אך הערב (חמישי) היא רשמה 62:64 על גרניקה ויזקאיה הספרדית והבטיחה את עלייתה לשלב 32 הגדולות של היורוקאפ נשיפ.

רק לפני יומיים, רמלה נכנעה 81:65 לאותה יריבה, אך הפעם הסיפור היה אחרת, כשההגנה הייתה טובה יותר, החבורה של טל נתן ספגה פחות וגם השיגה ניצחון עם אופי ענק, כשעדן רוטברג קלעה 16 נקודות והובילה את הקבוצה, שעם מאזן של 3:3 תפסה את הכרטיס לשלב הבא.

זה לא הלך קל והמשחק היה צמוד, רמלה הצליחה לא לקרוס ברבע השני וירדה להפסקה בפיגור של נקודה בלבד, 33:32. הרבע השלישי היה הפוך לגמרי מהמפגש מלפני יומיים נגד הספרדיות והפעם היא חגגה על הפרקט עם 9:23 בדרך ליתרון דו ספרתי ולניצחון גדול.

טל נתן מתדרך (פיב"א)טל נתן מתדרך (פיב"א)

כמו בהפסד בשלישי, גם הפעם רמלה הייתה עדיפה בפתיחה, אך הערב היא גם הצליחה שלא לקרוס ברבע השני וירדה למחצית בפיגור 33:32 בלבד. להבדיל מהמפגש הטרי נגד הספרדיות, הערב הרבע השלישי הלך בדיוק הפוך, כשרמלה חגגה על הפרקט עם 9:23, בדרך ליתרון שיא של 15 נקודות.

מכאן, כשהיא סוף סוף קצת מחויכת, רמלה תשים את המסע האירופי בצד ותשוב לארץ בתקווה לחזור למסלול גם בליגת אתנה ווינר, שם מחכה לה הפועל לב ירושלים למפגש מאתגר ביום שני.

לאחר ההתמודדות, טל נתן סיכם: “ניצחון חשוב על קבוצה ספרדית חזקה ומוכשרת. אני מקווה שהניצחון יחזיר חיוך לשחקניות ולאוהדים, זה נהדר לעלות שלב, אבל הראש שלנו כבר במשחקים החשובים נגד ירושלים בליגה ובאר שבע בגביע. אין לנו שום אפשרות לא לנצח, ואני בטוח שכל השחקניו תיגיעו למשחק רעבות, מרוכזות ואחריות. אני שמח בשביל כדורסל הנשים שקבוצה ישראלית עולה שלב נוסף באירופה”.

קלעו לרמלה: שרדיין גרין 17, צ'לסי נלסון ועדן רוטברג 16 כ"א, מיקיה הרברט-הריגן 7, אריאלה גווירטאנס 5, ליאור גרזון 3.

