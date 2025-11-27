אמירות קשות נגד לאזטיץ': צריך להיות מפוטר

תחושות קשות מאוד במכבי תל אביב, כאשר עוד תוך כדי המשחק מול ליון, כבר היו גורמים במועדון שנשמעו אומרים דברים קשים מאוד כלפי המאמן, ז'רקו לאזטיץ', על רקע שני הביזיונות הרצופים תחת שרביטו. אם לא הספיקה שישייה במחצית מול בית"ר ירושלים, הגיעה התפרקות מכוערת נגד ליון עם 6:0 בליגה האירופית, ומעל הכל אי אפשר היה להתעלם מכך שהשחקנים גמורים וממש לא מצליחים להתרומם.

גורמים במועדון הצהוב סיפקו אמירות קשות נגד לאזטיץ' ואחד מהם אמר מפורשות: "הוא צריך להיות מפוטר. אין דרך להמשיך איתו". כמו תמיד, ההחלטה בנושאים כאלה נופלת אצל הבעלים, מיץ' גולדהאר, וכעת במועדון יצטרכו לחכות למוצא פיו ומה הוא יחליט. לאזטיץ' נתפס עד היום כמאמן שמקבל גב כמעט אבסולוטי מהמערכת, בטח על רקע העונה שעברה כאשר המועדון באופן מובהק הלך איתו בכל החלטה, אבל על שני ביזיונות כאלה גדולים אף אחד לא יכול לעבור יותר בשקט.

במכבי ת"א מבינים היטב כי גם הסיטואציה סביב הקהל הופכת להיות נפיצה במיוחד. אם לא הספיקו המחאות והאירועים בקריית שלום לאחר המשחק מול בית"ר ובמהלך הפגרה הבינלאומית, ברור לכולם שהמחאות האלה רק יעלו מדרגה וזוהי סיטואציה שנראית בשלב הזה כמעט בלתי אפשרית לצאת ממנה. בנוסף, ברגע שאנשים במערכת איבדו אמון במאמן וניכר כי גם חלק לא מבוטל מהשחקנים, קשה לראות איך גולדהאר יכול לתת לאירוע הזה להימשך.