ענו: האם מכבי ת"א צריכה להיפרד מלאזטיץ'?

חמישה מחזורים עברו להם בליגה האירופית, שחזרה היום (חמישי) מפגרה, ומכבי תל אביב עם תוצאת תיקו אחת וארבעה הפסדים. הצהובים יצאו לפגרה עם הפסד 6:2 נגד בית”ר ירושלים בבלומפילד, וחזרו ממנה עם 6:0 נגד ליון במשחק שהתקיים על אדמת סרביה ואותו הם אירחו.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם מכבי תל אביב במשבר, האם ז’רקו לאזטיץ’ צריך לסיים את דרכו בקבוצה, מי היה השחקן הכי מאכזב בצהוב, האם הסרבי צדק כשפתח עם רועי משפתי ומי אשם בשתי התבוסות הקשות נגד ליון ובית”ר ירושלים? הצביעו בוואטסאפ.