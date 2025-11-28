הפסדים למיינץ ופאלאס, סמסונספור עדיין בפסגה

המחזור הרביעי בקונפרנס ליג שוחק אמש (חמישי) והביא איתו מספר משחקים מסקרנים, עם תוצאות שהובילו לתנודות בטבלה. במוקד – מיינץ ספגה את הפסדה הראשון במפעל אחרי 1:0 לקראיובה, גם ראיו וייקאנו איבדה נקודות כשנכנעה 2:1 לסלובן ברטיסלבה. מאוחר יותר, קריסטל פאלאס ספגה 2:1 משטרסבורג, סמסונספור שבמקום הראשון סיימה ב-2:2 מאכזב עם בריידבליק וא.א.ק אתונה ניצחה 0:1 את פיורנטינה.

קראיובה – מיינץ 0:1

אחרי שלושה ניצחונות רצופים בזירה האירופית, הגרמנים כאמור לא חזרו הביתה עם שלוש נקודות לראשונה. הרומנים מנגד, תופסים תאוצה עם ניצחון שני ברציפות, לאחר שגברו בתוצאה זהה גם על ראפיד וינה במחזור הקודם. בהתמודדות עצמה, המארחת עלתה ליתרון משער של אסד אל-חמלאווי בפנדל (67’) וזה בהחלט הספיק.

סלובן ברטיסלבה – ראיו וייקאנו 1:2

הספרדים אומנם חזרו לכבוש בצל שתי תוצאות 0:0 רצופות בליגה המקומית, אבל השער של פראן פרס (29’) החזיק רק למחצית אחת – כשהקבוצה מסלובקיה הפכה את התוצאה לעיני הקהל הביתי בחלק השני של המשחק. גוראם קאשיה השווה בדקה ה-49, אלאסנה ייראג'אנג הרשית את הגול המנצח בדקה ה-52.

שחקני ראיו וייקאנו מאוכזבים (IMAGO)

שטרסבורג – קריסטל פאלאס 1:2

האנגלים ממשיכים את הדשדוש שלהם בפעל, הם הפסד שני בשלב הליגה. טייריק מיטשל כבש ראשון בדקה ה-24 לזכות האורחת, עמנואל עמגה השווה לאחר ההפסקה (53’) ובדקה ה-77 סמיר אל מוראבה שם את הצרפתים בעמדת יתרון בדרך לשלוש נקודות. האם קבוצת הפרמייר ליג של אוליבר גלסנר בסכנה להיכנס לפלייאוף? ימים יגידו, כשבינתיים הביתיים התקבעו בצמרת הטבלה.

בריידבליק – סמסונספור 2:2

הטורקים הגיעו להתמודדות עם מאזן מושלם בקונפנרס ליג, אחרי שלושה ניצחונות רצופים. הם ציפו להמשיך את המומנטום מול הקבוצה האיסלנדית מתחתית של הליגה, אך הופתעו במשחק החוץ ואיבדו גובה, אם כי הפסגה עדיין שלהם. דייויד אינגבארסון כבש ראשון למארחת (5’), מריוס מואנדילמאדג'י השווה (20’) וגם השלים צמד (55’), אבל קריסטופר כריסטינסון איזן פעם נוספת בדקה ה-72.

פיורנטינה – א.א.ק אתונה 1:0

היוונים עם ניצחון שני בסך הכל במפעל, האיטלקים עם הפסד שני. ללא פרנזי פיירו, קבוצת החוץ השיגה שלוש נקודות יקרות שעזרו לה לטפס בטבלה. ההתמודדות הייתה דלה בבעיטות למסגרת, אך שער של מיאט גאצ'ינוביץ' בדקה ה-35 הספיק לחבורה של מרקו ניקוליץ' כדי לחגוג על חשבון פאולו ונולי וחניכיו באצטדיון בפירנצה.

מרקו ניקוליץ' ופאולו ונולי (IMAGO)

תוצאות נוספות

האמרון ספרטנס – לינקולן רד אימפס 1:3

לך פוזנאן – לוזאן 0:2

ראקוב צ'נסטוחובה – ראפיד וינה 1:4

זרינסקי מוסטר – האקן 1:2

אומוניה ניקוסיה – דינמו קייב 0:2

אלקמאר – שלבורן 0:2

סיגמה אולמוץ – צליה 1:2

שמרוק רוברס – שחטאר דונייצק 2:1

רייקה – א.א.ק לרנקה 0:0

לגיה ורשה – ספרטה פראג 1:0

דריטה – שקנדיה 0:1

יגילוניה ביאלישטוק – קופס 0:1

אברדין – נואה 1:1