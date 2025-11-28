יום ראשון, 30.11.2025 שעה 00:39
102-94סמסונספור1
104-74שטרסבורג2
94-84צליה3
95-84שחטאר דונייצק4
92-44מיינץ5
82-74ראקוב צ'נסטוחובה6
80-54א.א.ק. לרנקה7
82-44דריטה8
82-44יגילוניה ביאלישטוק9
74-94א.א.ק. אתונה10
72-54ספרטה פראג11
76-84ראיו וייקאנו12
73-54לוזאן13
75-54סיגמה אולומוץ14
73-34קראיובה15
66-94לך פוזנאן16
63-64פיורנטינה17
64-64קריסטל פאלאס18
68-74זרינסקי מוסטר19
67-44אלקמאר20
53-44אומוניה ניקוסיה21
53-44קופס22
54-44נואה23
52-24רייקה24
44-24שקנדיה25
410-44לינקולן רד אימפס26
37-64דינמו קייב27
35-34לגיה ורשה28
37-44סלובן ברטיסלבה29
36-34האמרון ספרטנס30
26-44האקן31
27-24בריידבליק32
210-34אברדין33
14-04שלבורן34
19-34שמרוק רוברס35
012-24ראפיד וינה36

הפסדים למיינץ ופאלאס, סמסונספור עדיין בפסגה

הגרמנים נכנעו לראשונה בקונפרנס ליג אחרי 1:0 מול קראיובה, האנגלים ספגו 2:1 משטרסבורג. הטורקים ראשונים למרות תיקו, הפסדים גם לראיו ופיורנטינה

שחקני קריסטל פאלאס עושים הגנה (IMAGO)
שחקני קריסטל פאלאס עושים הגנה (IMAGO)

המחזור הרביעי בקונפרנס ליג שוחק אמש (חמישי) והביא איתו מספר משחקים מסקרנים, עם תוצאות שהובילו לתנודות בטבלה. במוקד – מיינץ ספגה את הפסדה הראשון במפעל אחרי 1:0 לקראיובה, גם ראיו וייקאנו איבדה נקודות כשנכנעה 2:1 לסלובן ברטיסלבה. מאוחר יותר, קריסטל פאלאס ספגה 2:1 משטרסבורג, סמסונספור שבמקום הראשון סיימה ב-2:2 מאכזב עם בריידבליק וא.א.ק אתונה ניצחה 0:1 את פיורנטינה.

קראיובה – מיינץ 0:1

אחרי שלושה ניצחונות רצופים בזירה האירופית, הגרמנים כאמור לא חזרו הביתה עם שלוש נקודות לראשונה. הרומנים מנגד, תופסים תאוצה עם ניצחון שני ברציפות, לאחר שגברו בתוצאה זהה גם על ראפיד וינה במחזור הקודם. בהתמודדות עצמה, המארחת עלתה ליתרון משער של אסד אל-חמלאווי בפנדל (67’) וזה בהחלט הספיק.

סלובן ברטיסלבה – ראיו וייקאנו 1:2

הספרדים אומנם חזרו לכבוש בצל שתי תוצאות 0:0 רצופות בליגה המקומית, אבל השער של פראן פרס (29’) החזיק רק למחצית אחת – כשהקבוצה מסלובקיה הפכה את התוצאה לעיני הקהל הביתי בחלק השני של המשחק. גוראם קאשיה השווה בדקה ה-49, אלאסנה ייראג'אנג הרשית את הגול המנצח בדקה ה-52.

שחקני ראיו וייקאנו מאוכזבים (IMAGO)שחקני ראיו וייקאנו מאוכזבים (IMAGO)

שטרסבורג – קריסטל פאלאס 1:2

האנגלים ממשיכים את הדשדוש שלהם בפעל, הם הפסד שני בשלב הליגה. טייריק מיטשל כבש ראשון בדקה ה-24 לזכות האורחת, עמנואל עמגה השווה לאחר ההפסקה (53’) ובדקה ה-77 סמיר אל מוראבה שם את הצרפתים בעמדת יתרון בדרך לשלוש נקודות. האם קבוצת הפרמייר ליג של אוליבר גלסנר בסכנה להיכנס לפלייאוף? ימים יגידו, כשבינתיים הביתיים התקבעו בצמרת הטבלה.

בריידבליק – סמסונספור 2:2

הטורקים הגיעו להתמודדות עם מאזן מושלם בקונפנרס ליג, אחרי שלושה ניצחונות רצופים. הם ציפו להמשיך את המומנטום מול הקבוצה האיסלנדית מתחתית של הליגה, אך הופתעו במשחק החוץ ואיבדו גובה, אם כי הפסגה עדיין שלהם. דייויד אינגבארסון כבש ראשון למארחת (5’), מריוס מואנדילמאדג'י השווה (20’) וגם השלים צמד (55’), אבל קריסטופר כריסטינסון איזן פעם נוספת בדקה ה-72.

פיורנטינה – א.א.ק אתונה 1:0

היוונים עם ניצחון שני בסך הכל במפעל, האיטלקים עם הפסד שני. ללא פרנזי פיירו, קבוצת החוץ השיגה שלוש נקודות יקרות שעזרו לה לטפס בטבלה. ההתמודדות הייתה דלה בבעיטות למסגרת, אך שער של מיאט גאצ'ינוביץ' בדקה ה-35 הספיק לחבורה של מרקו ניקוליץ' כדי לחגוג על חשבון פאולו ונולי וחניכיו באצטדיון בפירנצה.

מרקו ניקוליץמרקו ניקוליץ' ופאולו ונולי (IMAGO)

תוצאות נוספות

האמרון ספרטנס – לינקולן רד אימפס 1:3
לך פוזנאן – לוזאן 0:2
ראקוב צ'נסטוחובה – ראפיד וינה 1:4
זרינסקי מוסטר – האקן 1:2
אומוניה ניקוסיה – דינמו קייב 0:2
אלקמאר – שלבורן 0:2
סיגמה אולמוץ – צליה 1:2
שמרוק רוברס – שחטאר דונייצק 2:1
רייקה – א.א.ק לרנקה 0:0
לגיה ורשה – ספרטה פראג 1:0
דריטה – שקנדיה 0:1
יגילוניה ביאלישטוק – קופס 0:1
אברדין – נואה 1:1

