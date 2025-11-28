לאזטיץ': יש רגעים שאין מה לדבר, צריך לעבוד

מכבי תל אביב יצאה לפגרה אחרי 6:2 מהדהד נגד בית”ר ירושלים בבלומפילד ורצתה לחזור ממנה בצורה יותר טובה נגד ליון, אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד. הצהובים נכנעו 6:0 לצרפתים בסרביה אתמול (חמישי) והיא עם תיקו אחד וארבעה הפסדים בליגה האירופית לאחר חמישה מחזורים, בחלק התחתון של הטבלה בליגה השנייה בטיבה באירופה.

לאחר המשחק, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ סיכם: “זו תוצאה קשה מאוד עבורנו, זה לא קל עבורנו, יש רגעים שלא צריך לדבר, אלא פשוט לעבוד ולנסות ללמוד מסוג המשחקים הללו, להיות טובים יותר. בית”ר? אי אפשר להשוות את שני המשחקים הללו, ליון היא קבוצה הרבה יותר טובה מבית”ר, ליון הייתה טובה כל המשחק, היא ברמה אחרת, ננסה לעבוד קשה כדי לנסות להיות קרובים יותר לקבוצות כאלו”.

עוד אמר: “זה לא הזמן שאני יכול לומר מה שאני רוצה, שאני אוביל או משהו כזה, אין מה לדבר, צריך לעבוד. ננסה כל יום להשתפר, אנחנו חייבים להתכונן למשחק הבא כבר באשדוד. עבור ספורטאים אין דבר טוב יותר מההזדמנות הבאה, ושלנו כבר בעוד כמה ימים ואני מקווה שנחזיר את המומנטום לצד שלנו”.

עידו שחר (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

דור פרץ הקפטן הוסיף: “מה אני יכול לומר, לקבל שישה שערים, קבוצה רמה מאוד גבוהה, אבל לקבל שישה זה קשה להכיל לא משנה נגד מי משחקים, במיוחד אחרי המשחק האחרון לפני הפגרה. קשה להכיל את זה. אותו תסריט, קרה אותו דבר, נגד בית”ר המסקנה הייתה שגם נגד קבוצות טובות יותר כמו הפעם נבוא אגרסיביים, באים לעשות הכל כדי לעשות את שלנו, וזה הבסיס לכל משחק, זה גם הבסיס נגד אשדוד בראשון, ולא הבאנו את זה, וזו האכזבה הכי גדולה שלי. סופגים גולים, עושים טעויות, הבסיס לא היה היום ולא נגד בית”ר. אכזבה”.

עוד אמר: “מבואסים, רוצים ללמוד איך אפשר לשפר, לתקן, אני חושב שהתחושות המצערות האלו הן אלו שיכולות להוליד משהו חיובי, ואני מקווה שנשיג את זה, כשחקנים, כצוות, כי אם לא אז נהיה בבעיה. נעשה שיעורי בית כמו שצריך, קשה לי לדבר כמועדון, זה לא תפקידי, כקפטן אגיד שנעשה את ההכי טוב שלנו להופיע, לבסיס שצריך בכדורגל, נחישות, אגרסיביות, הכל יכול לקרות, גולים, טעויות, החמצות, אבל צריך שיהיה את הבסיס, לא היו דברים בסיסיים וזה לא מקובל. הקהל? אני מצטער, מצטער שזו החוויה שנתנו להם, חלמתי להניק גם לאלו בבית ואלו שהגיעו תחושה נהדרת אחרי בית”ר, ננסה לעשות זאת בראשון”.