וארלה נפצע במשחק של מכבי ת"א נגד ליון

מכבי תל אביב חזרה באופן רשמי מהפגרה, שייתכן שבאה לה בזמן אחרי ה-6:2 נגד בית”ר ירושלים בבלומפילד, אבל הצרות לא נגמרו שם. אם לא הספיק שהצהובים נקלעו לפיגור 2:0 מוקדם נגד ליון היום (חמישי) בסרביה, אז גם אחד השחקנים של ז’רקו לאזטיץ’ נפצע ולא יכול היה להמשיך בשלב די מוקדם גם כן.

מדובר בהליו וארלה. הקיצוני נשכב על הדשא וקיבל טיפול, כשבסופו של דבר התברר שהוא לא יכול היה להמשיך לשחק והוא נאלץ לסיים את המשחק מבחינתו בשלב מוקדם, כבר אחרי 30 דקות, וזאת אחרי שהוא פתח בהרכב של מאמנו הסרבי.

מי שעלה במקום השחקן האפריקאי הוא שגיב יחזקאל, וגם וארלה הצטרף לרשימת הפצועים שבה כבר נמצאים שחקנים כמו דני גרופר ומוחמד עלי קמארה.