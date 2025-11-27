יום חמישי, 27.11.2025 שעה 23:55
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

הפועל ר"ג וגדנ"ע ת"א עלו לשלב הבא בגביע

הקבוצות מלאומית דרום זכו לפייט מהיריבות, אך שמרו על רשת נקייה בדרך להעפלה. 0:1 לאורדונים על קריית מלאכי, 0:2 לחבורה מתל אביב על נהלל יזרעאל

|
גביע המדינה לנוער (שחר גרוס)
גביע המדינה לנוער (שחר גרוס)

שלב ד' בגביע המדינה לנוער יצא לדרך ביום ראשון, במשחק שבו בני יהודה ת"א מליגת העל ניצחה 0:5 ביתי את מכבי עמק חפר מארצית דרום. היום (חמישי) התחדש מחזור הגביע עם שני משחקים, בהם שתי קבוצות ממרכז טבלת לאומית דרום פגשו קבוצות מליגות נמוכות יותר, שהגיעו חדורות מוטיבציה באופן טבעי וקיוו להיות לסינדרלות, אך קבוצות הלאומית שמרו על רשת נקייה ושמרו גם על ביתן - והן העפילו לשלב 32 הגדולות. 

לשלב 32 הגדולות, עלו אוטומטית שלוש קבוצות מלאומית דרום: מכבי יפו, שמשון "פזטל" תל אביב והכח עמידר רמת גן. בשבת הקרובה יצטרפו כמה מקבוצות ליגת העל למחזור הגביע, כשבמוקד יעמוד המשחק בו תארח הפועל ראשון לציון את מכבי חיפה - אלופת המדינה, שניצחה אמש 0:1 את נאנט הצרפתית במסגרת משחק במסלול האלופות של ליגת האלופות.

הפועל ר"ג - מכבי קריית מלאכי 0:1

הקבוצה של אורן רותם, שעד כה אכזבה לא מעט במשחקי הליגה, אירחה את קבוצת ה"צו פיוס" מהדרום, שמוליכה את טבלת מחוז שפלה. קריית מלאכי לא היוותה יריבה קלה, שער שכבש בדקה ה-47 נועם אמיר (2008), שסיים בבעיטה מהרחבה מהלך קבוצתי של קבוצתו, עשה את ההבדל בין הקבוצות והעניק לר"ג ניצחון והעפלה לשלב הבא.

גדנ"ע ת"א - מ.כ נהלל יזרעאל 0:2

קבוצת ה"צו פיוס" מהצפון - שמוליכה את טבלת ארצית צפון, היוותה יריבה עיקשת מאוד למארחת, שמדורגת במקום השישי בטבלת לאומית דרום. נהלל יזרעאל שלטה במשחק בפרקים נרחבים מהמשחק, ייצרה איומים על השער, אך שילמה מחיר יקר על טעויות בהגנה.

בדקה התשיעית ניסיון בילד אפ לא מוצלח של שחקני הקבוצה הצפונית, במהלכו השוער, מהראן עלי, איבד את הכדור לשחקן יריב שהפעיל לחץ, הוביל לחדירה לרחבה של ארז פרידמן (2007), שבעט בעוצמה לחלק העליון של הרשת והעלה את גדנ"ע ליתרון 0:1. בשלהי המחצית הראשונה קפטן גדנ"ע, הבלם נועם גרשון, נפצע במהלך מאבק על כדור. גרשון, שנאנק מכאבים, לא עלה למחצית השנייה ואת מקומו תפס תומר פארן. 

נועם גרשון, קפטן גדנ"ע שרוע על כר הדשא (צילום פרטי)נועם גרשון, קפטן גדנ"ע שרוע על כר הדשא (צילום פרטי)

במחצית השנייה נהלל יזרעאל המשיכה בניסיונותיה לכבוש, אך לא הייתה מספיק חדה בפעולות האחרונות. בדקה ה-68 בעיטה של האורחת לקורת השער של גדנ"ע הובילה להתקפה מתפרצת, בסיומה אופק לב (2007) בעט לרשת והכפיל את יתרונה של גדנ"ע ל-0:2. נהלל יזרעאל סיימה את המשחק בעשרה שחקנים, בעקבות הרחקתו של אחמד חוג'יראת בדקה ה-86, שמונה דקות לאחר כניסתו לכר הדשא, זאת לאחר שביצע עבירה וספג בגינה כרטיס צהוב, ולאחר מכן הורחק ע"י השופט בכרטיס צהוב נוסף, בטענה למילים מיותרות.

/* LAST / NEXT ROUNDs */