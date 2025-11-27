בית הלחמי קבע: פריצקי לא בסגל של הנבחרת

נבחרת ישראל סיימה לפני זמן קצר את האימון המסכם בגרמניה לקראת המשחק מחר (שישי, 20:30) שיהיה הראשון במוקדמות אליפות העולם. לנבחרת הצטרפו אתמול שני שחקני הפועל תל אביב, איתי שגב ובר טימור, ובשעות הערב הצטרפו גם שחקני מכבי תל אביב, רומן סורקין, גור לביא ותמיר בלאט.

אריאל בית הלחמי קבע כי מי שלא יתלבש למשחק הוא רועי פריצקי. המשחק בין הנבחרת ייערך באולם ארנה המכיל כ-6,000 מקומות, כשכל הכרטיסים כבר נמכרו למשחק. כזכור, בן שרף שיחק בקבוצה בעונה החולפת. כבר מהנחיתה בשדה התעופה ישנה סביב הנבחרת אבטחה רבה כאשר לא ניתן לצאת מחוץ למלון עם סממנים ישראלים.

ישראל וגרמניה נפגשו בשני טורניר המוקדמות האחרונים באליפות העולם (2019, 2023). הביקור האחרון של הנבחרת בגרמניה היה בפברואר 2022, אז נכנעה ישראל 80:84. הגרמנים, כזכור, מחזיקים בשני תארים - אלופי העולם ואלופי אירופה מהיורובאסקט האחרון. למעשה, המשחק מחר יהיה הראשון של הגרמנים מאז זכו ביורובאסקט.

הסגל המלא למשחק: בר טימור, רועי הובר, תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, יאיר קרביץ, רועי פריצקי, ליאור קררה, יובל זוסמן, נתנאל ארצי, גור לביא, רומן סורקין, איתי שגב, עידן זלמנסון.