יום חמישי, 27.11.2025 שעה 22:26
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
264-911יוון1
271-931טורקיה2
262-831פורטוגל3
279-921אוקראינה4
264-741ספרד 5
174-641דנמרק6
192-791גאורגיה7
183-621מונטנגרו8
193-711בוסניה9
191-641רומניה10
00-00אוסטריה11
00-00איטליה 12
00-00איסלנד13
00-00בלגיה14
00-00בריטניה15
00-00גרמניה16
00-00הולנד17
00-00הונגריה18
00-00ישראל19
00-00לטביה20
00-00ליטא21
00-00סלובניה22
00-00סרביה23
00-00פולין24
00-00פינלנד25
00-00צרפת26
00-00צ'כיה27
00-00קפריסין28
00-00קרואטיה29
00-00שבדיה30
00-00שוויץ31
00-00אסטוניה32

בית הלחמי קבע: פריצקי לא בסגל של הנבחרת

הכחולים לבנים ערכו את האימון המסכם לקראת פתיחת מוקדמות המונדובאסקט נגד גרמניה מחר ב-20:30, רכז הפועל י-ם נותר בחוץ. כ-6,000 אוהדים יגיעו

|
האימון המסכם של נבחרת ישראל (איגוד הכדורסל)
האימון המסכם של נבחרת ישראל (איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל סיימה לפני זמן קצר את האימון המסכם בגרמניה לקראת המשחק מחר (שישי, 20:30) שיהיה הראשון במוקדמות אליפות העולם. לנבחרת הצטרפו אתמול שני שחקני הפועל תל אביב, איתי שגב ובר טימור, ובשעות הערב הצטרפו גם שחקני מכבי תל אביב, רומן סורקין, גור לביא ותמיר בלאט.

אריאל בית הלחמי קבע כי מי שלא יתלבש למשחק הוא רועי פריצקי. המשחק בין הנבחרת ייערך באולם ארנה המכיל כ-6,000 מקומות, כשכל הכרטיסים כבר נמכרו למשחק. כזכור, בן שרף שיחק בקבוצה בעונה החולפת. כבר מהנחיתה בשדה התעופה ישנה סביב הנבחרת אבטחה רבה כאשר לא ניתן לצאת מחוץ למלון עם סממנים ישראלים.

ישראל וגרמניה נפגשו בשני טורניר המוקדמות האחרונים באליפות העולם (2019, 2023). הביקור האחרון של הנבחרת בגרמניה היה בפברואר 2022, אז נכנעה ישראל 80:84. הגרמנים, כזכור, מחזיקים בשני תארים - אלופי העולם ואלופי אירופה מהיורובאסקט האחרון. למעשה, המשחק מחר יהיה הראשון של הגרמנים מאז זכו ביורובאסקט.

הסגל המלא למשחק: בר טימור, רועי הובר, תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, יאיר קרביץ, רועי פריצקי, ליאור קררה, יובל זוסמן, נתנאל ארצי, גור לביא, רומן סורקין, איתי שגב, עידן זלמנסון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */