נערים ב': נווה יוסף ניצחה בפנדלים את השקמה חן

משחקי הסיבוב השלישי בגביע המדינה של שנתון נערים ב' יצאו היום (חמישי) לדרך. באמת שלא יכולנו לצפות למשחק עם תסריט דרמטי ומותח יותר מהמשחק שבו אירחה מכבי השקמה חן - מוליכת מחוז דן, את מ.כ נווה יוסף חיפה - מוליכת מחוז ארצית צפון. האורחת מהכרמל צעדה כבר ביתרון של שני שערים, מצאה את עצמה בפיגור של שני שערים, אך לבסוף חגגה ניצחון 3:4 בתום דו קרב פנדלים מרתק.

מ.כ נווה יוסף חיפה נראתה טוב יותר במחצית הראשונה. שערים שכבשו עמית איבגי (21) ויהונתן בריל (33) העניקו לה יתרון 0:2 בתום המחצית. מכבי השקמה חן סירבה להיכנע בשלב מוקדם. שערים שכבשו אושרי בוחבוט (50) וגפן אברהם (66) הצליחו למחוק את יתרונה של נווה יוסף, שאלמלא הדיפת פנדל של שוערה, סהר ברסלב-ביטון, בין שני השערים שכבשה השקמה, הייתה גם עלולה למצוא עצמה במצב קשה יותר.

ארבעה שערים הובקעו בזמן משחק רגיל, וארבעה שערים נוספים הובקעו בהארכה שבה הצליחה מכבי השקמה חן לחולל מהפך עוצמתי: גפן אברהם השלים צמד בדקה ה-88, אריאל טפיארו כבש שער נוסף בדקה ה-89, והקבוצה הרמת גנית מצאה את עצמה ביתרון 2:4. בשתי הדקות האחרונות שערים שכבשו סאלח חסן ועילאי עייש האורחים הצליחו למחוק את יתרון המארחת ולהביא לשוויון 4:4, ששלח את שתי הקבוצות לדו קרב פנדלים.

נערים ב' מכבי השקמה רמת חן (צילום: Nuli_ photograph)

שוערי הקבוצות, סהר ברסלב-ביטון מנווה יוסף ונועם פז מהרמת גני - שעלה כמחליף בפתיחת המחצית השניה, גילו יכולת מצוינת בדו קרב הפנדלים. השוער החיפאי הדף בעיטה אחת, בעוד שהשוער המקומי הדף שתי בעיטות. למרות זאת, נווה יוסף זכתה בניצחון 3:4, זאת מאחר ושתי בעיטות מצידה של השקמה חן נעצרו בקורת השער של האורחת.

כבשו לזכות נווה יוסף: אופק מורצקי, עילאי עייש, יהל שורנזון וסאלח חסן.

כבשו לזכות השקמה: אלכסנדר קולוגנולי, אריאל טפיארו ואיתמר וינד-וולך.

אבי נחמני, מאמן נווה יוסף, סיכם את המשחק: "הגענו למשחק גביע חוץ נגד קבוצה שלא הפסידה העונה במחוז דן. ידענו שיהיה משחק לא קל. מגיע להם כל הכבוד על חזרה למשחק במחצית השניה. האופי של השחקנים ניצח את המשחק. להבקיע שני שערים בשתי הדקות האחרונות זה לא פשוט. המטרה שלנו להגיע לכל משחק במוכנות המקסימלית, בתקווה לסיים ראשונים בסוף העונה. אחרי הכל, הגביע זה בונוס ששמור לשחקנים".

ילדים ב' מכבי השקמה רמת חן (צילום: Nuli_ photograph)

בן ביטון, מאמן מכבי השקמה חן, שיתף בתחושותיו: "המשחק הכי מטורף שהייתי בו בחיים. התכוננו ועבדנו קשה לקראת המשחק, היינו עדיפים ברוב שלבי המשחק, שלטנו, יצרנו מצבים, שיחקנו כדורגל מדהים - אבל זה לא הספיק היום. אני גאה בשחקנים שלי, שנתנו הופעה אדירה והיו טובים יותר מקבוצה מצמרת ליגה מעל. נווה יוסף קבוצה מעולה, אבל באמת שהיינו טובים יותר היום. הפנים שלנו קדימה לליגה למשחק נגד מכבי רחובות, שמדורגת במקום השני בליגה. המטרה שלנו הייתה בעונה שעברה אליפות וגם העונה זאת המטרה. מגיע לילדים האלה לחגוג בסוף העונה. הם עובדים קשה ואני מקווה שזה ישתלם להם בסוף העונה".