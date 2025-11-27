יום חמישי, 27.11.2025 שעה 22:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' ארצית צפון
לוח תוצאות

נערים ב': נווה יוסף ניצחה בפנדלים את השקמה חן

במשחק בו אירחה מוליכת מחוז דן את מוליכת ארצית צפון, הצליחה הקבוצה הצפונית לחזור מפיגור של שני שערים ולזכות ב-3:4 דרמטי בדו קרב מהנקודה הלבנה

|
מ.כ נוה יוסף נערים ב' (באדיבות הקבוצה)
מ.כ נוה יוסף נערים ב' (באדיבות הקבוצה)

משחקי הסיבוב השלישי בגביע המדינה של שנתון נערים ב' יצאו היום (חמישי) לדרך. באמת שלא יכולנו לצפות למשחק עם תסריט דרמטי ומותח יותר מהמשחק שבו אירחה מכבי השקמה חן - מוליכת מחוז דן, את מ.כ נווה יוסף חיפה - מוליכת מחוז ארצית צפון. האורחת מהכרמל צעדה כבר ביתרון של שני שערים, מצאה את עצמה בפיגור של שני שערים, אך לבסוף חגגה ניצחון 3:4 בתום דו קרב פנדלים מרתק.

מ.כ נווה יוסף חיפה נראתה טוב יותר במחצית הראשונה. שערים שכבשו עמית איבגי (21) ויהונתן בריל (33) העניקו לה יתרון 0:2 בתום המחצית. מכבי השקמה חן סירבה להיכנע בשלב מוקדם. שערים שכבשו אושרי בוחבוט (50) וגפן אברהם (66) הצליחו למחוק את יתרונה של נווה יוסף, שאלמלא הדיפת פנדל של שוערה, סהר ברסלב-ביטון, בין שני השערים שכבשה השקמה, הייתה גם עלולה למצוא עצמה במצב קשה יותר.

ארבעה שערים הובקעו בזמן משחק רגיל, וארבעה שערים נוספים הובקעו בהארכה שבה הצליחה מכבי השקמה חן לחולל מהפך עוצמתי: גפן אברהם השלים צמד בדקה ה-88, אריאל טפיארו כבש שער נוסף בדקה ה-89, והקבוצה הרמת גנית מצאה את עצמה ביתרון 2:4. בשתי הדקות האחרונות שערים שכבשו סאלח חסן ועילאי עייש האורחים הצליחו למחוק את יתרון המארחת ולהביא לשוויון 4:4, ששלח את שתי הקבוצות לדו קרב פנדלים.

נערים בנערים ב' מכבי השקמה רמת חן (צילום: Nuli_ photograph)

שוערי הקבוצות, סהר ברסלב-ביטון מנווה יוסף ונועם פז מהרמת גני - שעלה כמחליף בפתיחת המחצית השניה, גילו יכולת מצוינת בדו קרב הפנדלים. השוער החיפאי הדף בעיטה אחת, בעוד שהשוער המקומי הדף שתי בעיטות. למרות זאת, נווה יוסף זכתה בניצחון 3:4, זאת מאחר ושתי בעיטות מצידה של השקמה חן נעצרו בקורת השער של האורחת.

כבשו לזכות נווה יוסף: אופק מורצקי, עילאי עייש, יהל שורנזון וסאלח חסן.
כבשו לזכות השקמה: אלכסנדר קולוגנולי, אריאל טפיארו ואיתמר וינד-וולך.

אבי נחמני, מאמן נווה יוסף, סיכם את המשחק: "הגענו למשחק גביע חוץ נגד קבוצה שלא הפסידה העונה במחוז דן. ידענו שיהיה משחק לא קל. מגיע להם כל הכבוד על חזרה למשחק במחצית השניה. האופי של השחקנים ניצח את המשחק. להבקיע שני שערים בשתי הדקות האחרונות זה לא פשוט. המטרה שלנו להגיע לכל משחק במוכנות המקסימלית, בתקווה לסיים ראשונים בסוף העונה. אחרי הכל, הגביע זה בונוס ששמור לשחקנים".

ילדים בילדים ב' מכבי השקמה רמת חן (צילום: Nuli_ photograph)

בן ביטון, מאמן מכבי השקמה חן, שיתף בתחושותיו: "המשחק הכי מטורף שהייתי בו בחיים. התכוננו ועבדנו קשה לקראת המשחק, היינו עדיפים ברוב שלבי המשחק, שלטנו, יצרנו מצבים, שיחקנו כדורגל מדהים - אבל זה לא הספיק היום. אני גאה בשחקנים שלי, שנתנו הופעה אדירה והיו טובים יותר מקבוצה מצמרת ליגה מעל. נווה יוסף קבוצה מעולה, אבל באמת שהיינו טובים יותר היום. הפנים שלנו קדימה לליגה למשחק נגד מכבי רחובות, שמדורגת במקום השני בליגה. המטרה שלנו הייתה בעונה שעברה אליפות וגם העונה זאת המטרה. מגיע לילדים האלה לחגוג בסוף העונה. הם עובדים קשה ואני מקווה שזה ישתלם להם בסוף העונה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */