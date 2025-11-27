יום חמישי, 27.11.2025 שעה 22:27
כדורגל ישראלי

"לא נוהל בירור, מעולם לא פנו למועדון בנושא"

עירוני טבריה בתגובה לחקירה נגדה בחשד לחוזים כפולים וזיופי חוזים: "לא הייתה מולנו שום שיחה, נמשיך להתנהל כרגיל בשקיפות מלאה ובהתאם לנהלים"

|
אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

חקירה מקיפה מתנהלת בתקופה האחרונה נגד עירוני טבריה, הקבוצה הצפונית ליגת העל, בחשד לביצוע עבירות הנוגעות לזיוף מסמכים ולחתימה על חוזים כפולים עם שחקנים, כפי שנחשף ב-ONE.

במועדון מעיר הכנרת הגיבו על החקירה והחשדות: “חשוב לנו להבהיר בצורה ברורה, מעולם לא פנו אל המועדון בנושא הזה, ולא נוהלה מולנו שום שיחה או בירור רשמי. נכון לרגע זה, למועדון אין כל מידע או עדכון רשמי בנוגע לנושא שפורסם. המועדון ממשיך להתנהל כרגיל, בשקיפות מלאה ובהתאם לכל הכללים והנהלים”.

גורמים המכירים את הפרשה מקרוב מגדירים אותה כאחת החמורות שנחשפו בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. אם החשדות יאומתו, עשויות להיות לכך השלכות משמעותיות הכוללות קנסות כבדים ואף אפשרות ממשית של הורדת הקבוצה ליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */