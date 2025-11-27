יום חמישי, 27.11.2025 שעה 20:23
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

"עושים מאמצים שכל המשחקים שנותרו יהיה בארץ"

הפועל י-ם הוציאה הודעה רשמית אחרי ההכרזה על חזרת המשחקים לארץ וגם הכריזו שהמפגש הראשון, נגד המבורג ב-9.12, יהיה בחולון: "עקב אירועי חנוכה"

|
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

כמה שחיכינו לזה, והנה זה קורה. אחרי הישיבה הגורלית ביורוליג, הוחלט על חזרת המשחקים של המפעל הבכיר באירופה כאן לישראל החל מה-9 בדצמבר, ומי שתהנה מכך ראשונה היא דווקא הפועל ירושלים, שתשחק בתאריך הזה בדיוק נגד המבורג.

עם זאת, במועדון לא יעשו זאת בבית הרגיל שלהם בארנה, אלא הודיעו על יעד אחר: היורוקאפ חוזר לישראל. הפועל ירושלים מברכת על החלטת היורוליג להשיב את המשחקים לישראל, החל מ-9 בדצמבר. המשחק הראשון, נגד המבורג, ייערך בחולון עקב אירועי חנוכה בפיס ארנה”.

בנוסף במועדון רשמו: “ראשי המועדון עושים מאמצים גדולים על מנת שכל משחקי הבית שנותרו ייערכו בישראל. בקרוב נעדכן את קהל האוהדים בנוגע להחזר לרוכשי הכרטיסים, אם וכאשר יהיה צורך בכך. נתראה בקרוב, יאללה הפועל”.

