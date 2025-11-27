"עושים מאמצים שכל המשחקים שנותרו יהיה בארץ"

כמה שחיכינו לזה, והנה זה קורה. אחרי הישיבה הגורלית ביורוליג, הוחלט על חזרת המשחקים של המפעל הבכיר באירופה כאן לישראל החל מה-9 בדצמבר, ומי שתהנה מכך ראשונה היא דווקא הפועל ירושלים, שתשחק בתאריך הזה בדיוק נגד המבורג.

עם זאת, במועדון לא יעשו זאת בבית הרגיל שלהם בארנה, אלא הודיעו על יעד אחר: היורוקאפ חוזר לישראל. הפועל ירושלים מברכת על החלטת היורוליג להשיב את המשחקים לישראל, החל מ-9 בדצמבר. המשחק הראשון, נגד המבורג, ייערך בחולון עקב אירועי חנוכה בפיס ארנה”.

בנוסף במועדון רשמו: “ראשי המועדון עושים מאמצים גדולים על מנת שכל משחקי הבית שנותרו ייערכו בישראל. בקרוב נעדכן את קהל האוהדים בנוגע להחזר לרוכשי הכרטיסים, אם וכאשר יהיה צורך בכך. נתראה בקרוב, יאללה הפועל”.