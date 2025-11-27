יום חמישי, 27.11.2025 שעה 23:55
כדורגל ישראלי

משפתי, אבו פרחי ושחר בהרכב מכבי ת"א מול ליון

למרות שהוא מורחק מול אשדוד, השוער יעלה בין הקורות של הצהובים ב-22:00. אסאנטה, הייטור, שלמה ורביבו בהגנה, גם לדרמן, פרץ, וארלה ודוידה ב-11

|
רועי משפתי (רדאד ג'בארה)
רועי משפתי (רדאד ג'בארה)

18 ימים אחרי ההפסד הכואב 6:2 לבית”ר ירושלים, מכבי תל אביב חוזרת לשחק כדורגל, כשהיא תארח הערב (חמישי, 22:00) את ליון במסגרת המחזור החמישי של הליגה האירופית. הצהובים ינסו להשיג ניצחון ראשון בקמפיין האירופי אחרי שלושה הפסדים: לדינמו זאגרב, מיטיולן ואסטון וילה, ותיקו במחזור הפתיחה נגד פאוק סלוניקי.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, הייטור, רז שלמה, רוי רביבו, עידו שחר, בן לדרמן, דור פרץ, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הפגרה הגיעה לקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ בול בזמן אחרי התבוסה בבלומפילד, והיא תנסה להציג משחק ברמה גבוהה במפעל האירופי, לפני שתפגוש שוב את הקהל המאוכזב שלה באשדוד ביום ראשון הקרוב. כאמור הצהובים השיגו נקודה אחת בלבד מ-12 אפשריות עד כה, ואם הם רוצים סיכוי להיאבק על מקום בפלייאוף, ניצחון הערב הוא הכרחי.

זז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)

האלופה הישראלית קיבלה בחזרה את קשרה הסרבי, כריסטיאן בליץ’, שלא היה בסגל הצהובים מאז הדרבי שפוצץ, והיה חסר מאוד לקבוצה במשחקים האחרונים. בניגוד אליו, מוחמד עלי קמארה לא כשיר למשחק וכך גם דני גרופר, שגמר את העונה.

מן העבר השני, ליון מגיעה לאחר חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות. הקבוצה של פאולו פונסקה נמצאת במקום השביעי גם בליגה הצרפתית וגם בליגה האירופית. במפעל השני בחשיבותו ביבשת הצרפתים היו מושלמים עד למחזור האחרון, אז הפסידו לבטיס, סך הכל הם עם תשע נקודות מ-12 אפשריות.

