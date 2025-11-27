"היורוליג תחודש בישראל, נמשיך לעקוב מקרוב"

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הישיבה הגורלית של היורוליג הניבה היום (חמישי) בשורות טובות – משחקי המפעל הבכיר באירופה וכן משחקי היורוקאפ, יחזרו לישראל החל מה-9 בדצמבר באופן סופי.

המשחק הראשון כאן בארץ יהיה של הפועל ירושלים מול המבורג ב-9.12, לאחר מכן מכבי תל אביב תארח בישראל את וילרבאן (11.12) והפועל תל אביב תארח את הכוכב האדום בלגרד ב-16.12.

בתוך כך, ביורוליג הוציאו הודעה רשמית לגבי אותה ישיבה מוצלחת מבחינת הקבוצות הישראליות, וכן עם התייחסות למצב בישראל ולקראת המשך הדרך מבחינת המפעל.

היכל מנורה (רועי כפיר)

ההודעה הרשמית של היורוליג

“במהלך הפגישה, קיבלו המועדונים תדרוך מפורט על ביקורה הרשמי של משלחת היורוליג (EB) בישראל בשבוע שעבר, שכלל בדיקה מקיפה של התנאים הנוכחיים ואמצעי הבטיחות והתנאים שיש ליישם, כמו גם פגישות רשמיות עם גופים ממשלתיים מרובים.

המועדונים סקרו גם את הדיונים האחרונים שקיימה EB עם רשויות מקומיות ובינלאומיות, קבוצות אורחות וכל הארגונים הרלוונטיים, כולל ELPA, EHCB ו-UEBO, שהיו מעורבים באופן פעיל וקיבלו מידע לאורך כל השלבים. לאחר דיון מדוקדק, היורוליג החליטה להפעיל את תוכנית החזרה ולחדש את התחרות בישראל החל מסיבוב 10 של היורוקאפ וסיבוב 15 של היורוליג.

היורוליג תמשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ולקיים תקשורת מתמדת עם רשויות מקומיות ובינלאומיות, קבוצות אורחות וכל הארגונים הרלוונטיים כדי להבטיח את שלומם ורווחתם של כל המעורבים. בהקשר זה, תוכנית החזרה שהוצגה על ידי הנהלת היורוליג מתחייבת לשיתוף פעולה מלא והתאמה להמלצות או הגבלות ממשלתיות בנוגע לנסיעות הקבוצות לישראל”.

וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שנפגש לפני מספר ימים עם מנכ”ל היורוליג פאוליוס מוטיונאס בעת שהיה בארץ - בירך אז על חזרת המשחקים לישראל ואמר בשבוע שעבר: “אני מברך על החלטת של הנהלת היורוליג לחדש את אירוח המשחקים בישראל. זו החלטה חשובה שמבטאת את חשיבות הספורט הישראלי לעולם. הספורט הוא גשר שמחבר בין כולנו, חזרת המשחקים מביאה איתה מסר ספורטיבי וחשוב. מדינת ישראל מקדמת בברכה את הקבוצות, הספורטאים, הצוותים והאוהדים שיגיעו לישראל”.