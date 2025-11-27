יום חמישי, 27.11.2025 שעה 19:52
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

טירוף: המונים חיכו לאוברדוביץ' בשדה התעופה

לאחר שהודיע על סיום דרכו וסורב על ידי ההנהלה, רבבות של אוהדי פרטיזן המתינו למאמן האגדי עם חזרת הקבוצה מאתונה, כשהם מבקשים ממנו להישאר. צפו

|
ז'ליקו אוברדוביץ' (IMAGO)
ז'ליקו אוברדוביץ' (IMAGO)

ז’ליקו אוברדוביץ’ הודיע על כך שהוא מתפטר מתפקידו כמאמן פרטיזן בלגרד, רק שבהנהלת המועדון הסרבי קיימו פגישה והחליטו שלא לאפשר את הבקשה של המאמן האגדי לסיים את דרכו. נראה שלא רק בהנהלה לא רוצים בזאת, אלא גם בקהל, שלא פחות ממעריצים את הסרבי.

מאז שהגיע למועדון, אוברדוביץ’ הוא הרבה מעבר למאמן ובאולם בכל משחק הוא מקבל את אותה כמות אהבה ואפילו יותר מכל שחקן כזה או אחר, לא משנה עד כמה הוא כוכב. ז’ליקו הוא הכוכב, הוא הפנים. ולכן, אחרי ההפסד לפנאתינייקוס, הקבוצה נחתה היום (חמישי) בסרביה וחיכה לה טירוף.

טירוף: אוהדי פרטיזן חיכו לאוברדוביץ

עוד לפני נחיתתו של המאמן האגדי, אלפי אוהדים מרחבי היבשת עקבו אחרי הטיסה של הקבוצה חזרה מאתונה באתר ‘flightradar24’, כשבשיא, הכמות הגיעה לכמעט 10,000 אנשים, במה שהפך אותה לטיסה הנצפית ביותר באתר באותה עת.

מאות אם לא אלפי אוהדים של פרטיזן בלגרד המתינו בשדה התעופה בבלגרד, על מנת לקבל את פניו של אוברדוביץ’ ולעודד אותו, במטרה אולי לשכנעו שלא לעזוב את התפקיד. התמונות היו אדירות, וידוע כבר שהקהל של פרטיזן יודע להגיע במספרים אדירים ולהשמיע את קולו בצורה עוצמתית ביותר.

