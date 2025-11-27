יום חמישי, 27.11.2025 שעה 16:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בילנקי יחמיץ לפחות את 3 המשחקים הקרובים

מכה לעירוני טבריה: החלוץ סובל משבר ברגל ולא ישחק מול ריינה, בית"ר ירושלים ואשדוד. שבירו ומייקל יפתחו בחוד בשבת, אלירן חודדה מתלבט לגבי המערך

|
סטניסלב בילנקי (שחר גרוס)
סטניסלב בילנקי (שחר גרוס)

בעירוני טבריה ממשיכים להתכונן למשחק הליגה הקרוב מול בני ריינה (ריינה מארחת בגרין, יום שבת, 18:30).

בקבוצה קיבלו היום חדשות רעות, כאשר סטניסלב בילנקי, שספג מכה באימון של אתמול, אובחן עם שבר קטן ברגל וייעדר לפחות שבועיים, מה שאומר שהוא יחמיץ לפחות את שלושת משחקי הליגה הקרובים, מול ריינה, בית"ר ירושלים (שלישי הקרוב, גרין, 19:45) ומ.ס אשדוד (8.12, אצטדיון הי"א, 19:45). 

בשבת הקרובה צפויים לפתוח בחוד איתמר שבירו ופיטר מייקל. אלירן חודדה עדיין מתלבט על המערך (רביעייה או חמישייה אחורית) ועל זהות השחקנים שישחקו בקו ההגנה בשבת והדבר יתברר, כנראה, באימון המסכם של מחר.

