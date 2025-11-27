יום חמישי, 27.11.2025 שעה 19:06
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

ינאי: "רגע היסטורי". הבכורה תהיה בארנה?

בעלי הפועל ת"א הגיב להשבת המשחקים: "חוזרים מול הקבוצה השנייה הכי טובה ביורוליג". היכל מנורה מבטחים תפוס, הבכורה מול הכוכב צפויה להיות בבירה

|
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

הרגע לו כולנו חיכינו כל כך קרה, ואחרי ישיבה גורלית מאוד של הקבוצות בעל רישיון קבע ביורוליג הוחלט סופית ורשמית להחזיר את המשחקים לישראל. המשמעות היא שהפועל ת”א ומכבי ת”א ביורוליג והפועל ירושלים ביורוקאפ יוכלו לארח בהיכל מנורה מבטחים ובארנה מפגשים.

אחרי קבלת ההודעה, בהפועל ת”א מתכננים את הלו”ז קדימה והמשחק הראשון שאותו יוכלו לארח בארץ הוא נגד הכוכב האדום בלגרד, לאחר שההחלטה היא להחזיר את המשחקים החל מהפועל ירושלים נגד המבורג ב-9.12. כעת, האדומים יעלו הילוך בכל הנוגע לקיפולים בסופיה.

עם זאת, משחק החזרה לארץ של האדומים, שבסיכוי סביר יהיה גם על המקום הראשון ביורוליג בין שתי המוליכות, לא צפוי להיות במנורה. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, היכל מנורה תפוס בגלל הופעות של נקסט, והמפגש נגד הכוכב צפוי להיות בארנה בירושלים.

עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)

בכל מקרה, עופר ינאי הגיב לחזרה: “המשחק הראשון אי פעם של הפועל ת”א בישראל ביורוליג יהיה נגד חברנו מסרביה והקבוצה השנייה הכי טובה ביורוליג כרגע. רגע היסטורי”. הבעלים התכוון לכך שהכוכב במקום השני והפועל תל אביב במקום הראשון.

קיפול שכבר לאט לאט החל לו בסופיה ימשיך, ובמועדון כבר עובדים על מציאות דירות לשחקנים הזרים כדי שיעבירו את בסיס הקבוצה בחזרה לישראל, אחרי שכזכור הוא היה בבולגריה עד כה. התנתקות מוחלטת מסופיה לא תהיה, כי ככל הנראה משחקים נגד הטורקיות יהיו שם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */